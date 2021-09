WHO kêu gọi Trung Quốc và các nước hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19

Dân trí Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nước, trong đó có Trung Quốc, hợp tác điều tra nguồn gốc dịch Covid-19.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại họp báo ở Lyon, Pháp ngày 27/9 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại một sự kiện về thương mại và Covid-19 ngày 28/9, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông mong đợi tất cả các quốc gia, bao gồm Trung Quốc, sẽ hợp tác trong giai đoạn hai của cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch Covid-19, sau cuộc điều tra ban đầu tại Trung Quốc hồi đầu năm.

Người đứng đầu WHO hy vọng giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19 sẽ bắt đầu càng sớm càng tốt.

Ông Tedros cũng nhắc lại sự ủng hộ đối với một hiệp ước mang tầm quốc tế về việc chuẩn bị và thích ứng với đại dịch. Ông cho rằng đã đến lúc thế giới cần đến một "khuôn khổ" để ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

WHO đang có kế hoạch mở lại cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19. Theo Wall Street Journal, một nhóm mới gồm khoảng 20 nhà khoa học đang được tập hợp với nhiệm vụ truy tìm bằng chứng mới về nguồn gốc Covid-19 tại Trung Quốc và những nơi khác.

Nhóm mới của WHO được đặt tên là Nhóm Cố vấn Khoa học về Nguồn gốc của các mầm bệnh mới. Nhóm bao gồm các chuyên gia về an toàn sinh học và an toàn trong phòng thí nghiệm, các nhà di truyền học và các chuyên gia về bệnh động vật có hiểu biết sâu về cách thức virus lây lan từ tự nhiên.

Nhóm đóng vai trò như một hội đồng thường trực giúp WHO điều tra các đợt bùng phát dịch trong tương lai và xác định các hoạt động của con người có nguy cơ làm tăng nguy cơ xuất hiện dịch bệnh mới. Với sứ mệnh như vậy, nhóm sẽ phụ trách cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19.

Chính phủ Trung Quốc từ chối cho biết liệu họ có cho phép một nhóm chuyên gia mới của WHO vào nước này hay không. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã "hợp tác đầy đủ" với cuộc điều tra trước đó của WHO.

Ngày 21/9, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, "Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ và tham gia vào việc truy tìm nguồn gốc dựa trên khoa học và kiên quyết phản đối việc chính trị hóa dưới bất kỳ hình thức nào".

Đầu năm nay, một nhóm chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu đã đến Vũ Hán, nơi ghi nhận các ca mắc Covid-19, để điều tra nguồn gốc Covid-19 và đưa ra 4 giả thuyết chính, trong đó giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm được cho là "rất khó xảy ra".

Tuy nhiên, các quốc gia, trong đó có Mỹ, và một số nhà khoa học đã yêu cầu điều tra thêm về nguồn gốc Covid-19, đặc biệt là đối với Viện Virus học Vũ Hán, nơi đang tiến hành nghiên cứu về loài dơi.

Trung Quốc không ủng hộ việc mở thêm một cuộc điều tra mới, cho rằng bất kỳ cuộc điều tra mới nào về nguồn gốc Covid-19 nên tập trung vào nước khác, trong đó có Mỹ.

Thời báo Hoàn cầu ngày 23/9 đưa tin, dựa trên các kết quả tính toán, các chuyên gia Trung Quốc cho rằng dịch Covid-19 đã "âm thầm" lây lan ở Mỹ từ đầu tháng 9/2019, trước khi bùng phát ở thành phố Vũ Hán. Do vậy, các chuyên gia cho rằng WHO nên ưu tiên cuộc điều tra tiếp theo về nguồn gốc Covid-19 tại Mỹ.

Thành Đạt

Theo Reuters, Global Times