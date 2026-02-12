WHO kêu gọi Mỹ chia sẻ thông tin tình báo về nguồn gốc Covid-19

Covid-19 đã khiến khoảng 20 triệu người tử vong (Ảnh: RT).

Trong một cuộc họp báo ngày 11/2, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhắc lại rằng một số quốc gia đã công khai nói “họ có thông tin tình báo về nguồn gốc, đặc biệt là Mỹ”.

Do đó, vài tháng trước, cơ quan y tế của Liên hợp quốc đã viết thư cho các quan chức cấp cao của Mỹ, kêu gọi họ “chia sẻ bất kỳ thông tin tình báo nào mà họ có”.

“Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào. Chúng tôi hy vọng họ sẽ chia sẻ, bởi vì chúng tôi vẫn chưa đi đến kết luận về nguồn gốc Covid-19. Việc biết điều gì đã xảy ra có thể giúp chúng ta ngăn chặn đại dịch tiếp theo”, ông Tedros nói.

Các cuộc điều tra của WHO cho đến nay vẫn chưa đưa ra kết luận, trong khi chờ thêm bằng chứng, với mọi giả thuyết vẫn được xem xét.

Ông Tedros kêu gọi bất kỳ chính phủ nào có thông tin tình báo về nguồn gốc đại dịch Covid-19 hãy chia sẻ thông tin đó để WHO có thể đi đến kết luận.

Đại dịch Covid-19 đã khiến khoảng 20 triệu người tử vong, đồng thời tàn phá các nền kinh tế, làm tê liệt hệ thống y tế và đảo lộn cuộc sống của người dân.

Các ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc, vào cuối năm 2019, và việc hiểu rõ virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ đâu được xem là yếu tố then chốt để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai.

Ngay trong ngày đầu tiên trở lại nắm quyền vào tháng 1/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi tới WHO thông báo rút khỏi tổ chức này trong vòng một năm, với lý do “tổ chức đã xử lý sai đại dịch Covid-19”. Chính quyền của ông chính thức ủng hộ giả thuyết cho rằng virus đã rò rỉ từ một phòng thí nghiệm virus học ở Vũ Hán.

Tuy nhiên, WHO cho biết Washington đã không bàn giao bất kỳ thông tin tình báo nào về nguồn gốc Covid-19 trước khi rời khỏi tổ chức.

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, Giám đốc phụ trách quản lý các mối đe dọa dịch bệnh và đại dịch của WHO, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục theo sát tất cả các chính phủ đã nói rằng họ có các báo cáo tình báo, bao gồm cả Mỹ. Cho đến nay, chúng tôi chưa có các báo cáo đó”.

Trong khi đó, trước khi Mỹ chính thức rút khỏi WHO ngày 22/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. cho rằng WHO đã “cản trở việc chia sẻ kịp thời và chính xác các thông tin quan trọng có thể cứu sống người dân Mỹ”.

Họ cũng cáo buộc WHO đã “bôi nhọ và phá hoại mọi thứ mà Mỹ đã làm cho tổ chức này”.

Mỹ đã bảo lưu quyền rút khỏi tổ chức khi gia nhập WHO vào năm 1948, với điều kiện phải thông báo trước một năm và hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính cho năm tài khóa đó.

Theo dữ liệu do WHO công bố, thời hạn thông báo hiện đã hết, nhưng Washington vẫn chưa thanh toán các khoản đóng góp năm 2024 hoặc 2025, còn nợ khoảng 260 triệu USD.