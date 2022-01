WHO dự báo tương lai chấm dứt đại dịch Covid-19

Mọi người đeo khẩu trang trên đường phố Paris, Pháp (Ảnh: Reuters).

"Chúng ta có thể chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do Covid-19 và chúng ta có thể làm điều đó trong năm nay", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố hôm 24/1.

Theo ông Tedros, để đạt được kịch bản trên, các quốc gia cần phải nỗ lực hơn nữa nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với vaccine Covid-19 và thuốc điều trị, đồng thời theo dõi virus và các biến chủng mới và duy trì các biện pháp hạn chế.

Trong nhiều tháng qua, WHO đã kêu gọi các quốc gia hành động nhiều hơn nữa để đẩy nhanh việc phân phối vaccine ở các nước nghèo hơn, kêu gọi tất cả quốc gia tiêm vaccine cho ít nhất 70% dân số vào giữa năm nay.

Ông Tedros cho biết, một nửa trong số 194 quốc gia thành viên của WHO không đạt mục tiêu tiêm vaccine cho 40% dân số vào cuối năm 2021 và 85% người dân ở châu Phi vẫn chưa được tiêm mũi vaccine nào.

"Chúng ta không thể chấm dứt giai đoạn khẩn cấp của đại dịch trừ khi chúng ta thu hẹp khoảng cách này. Tuần trước, trung bình cứ 3 giây lại có 100 ca nhiễm mới và cứ 12 giây lại có người chết vì Covid-19", ông Tedros nói thêm.

Đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 5,5 triệu người thiệt mạng kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2019 và số ca nhiễm đã tăng lên mức kỷ lục do biến chủng Omicron mới.

Kể từ khi Omicron lần đầu tiên được phát hiện ở phía nam châu Phi cách đây 9 tuần, 80 triệu ca nhiễm mới đã được ghi nhận - nhiều hơn toàn bộ số ca trong năm 2020.

Người đứng đầu WHO cho biết thế giới cần học cách chung sống với Covid-19. Ông Tedros nhấn mạnh, "rất nguy hiểm khi cho rằng Omicron sẽ là biến chủng cuối cùng, hoặc là biến chủng kết thúc đại dịch".

"Ngược lại, các điều kiện toàn cầu như hiện nay là môi trường lý tưởng cho những biến chủng mới xuất hiện. Nguy cơ xuất hiện một biến chủng dễ lây lan và chết chóc hơn vẫn còn hiện hữu", ông Tedros cho biết thêm.

Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Âu Hans Kluge ngày 23/1 nói rằng biến chủng Omicron đang đưa đại dịch Covid-19 tại châu Âu chuyển sang giai đoạn mới và có thể sắp đi đến hồi kết tại khu vực này. Theo ông Kluge, khi làn sóng Omicron ở châu Âu lắng xuống, "trong vài tuần hoặc vài tháng sẽ có miễn dịch tổng thể nhờ tiêm chủng vaccine hoặc do từng mắc Covid-19, và một phần do dịch hạ nhiệt theo mùa".

Giám đốc Viện Dị ứng Quốc gia Mỹ, chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci cũng có nhận định tương tự, cho rằng đại dịch Covid-19 sẽ hạ nhiệt thay vì bùng phát mạnh hơn ở nhiều khu vực của Mỹ. Trong khi đó, tại châu Phi, WHO cho biết, số ca Covid-19 cũng đã giảm mạnh, số ca tử vong giảm lần đầu tiên kể từ khi làn sóng Omicron đạt đỉnh.

Biến chủng Omicron được phát hiện lần đầu tiên tại châu Phi vào tháng 11 năm ngoái và hiện đã lan ra hơn 150 quốc gia trên thế giới. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, Omicron dường như gây triệu chứng ít nghiêm trọng hơn với những người đã tiêm chủng. Điều này làm dấy lên hy vọng rằng, Covid-19 bắt đầu chuyển từ giai đoạn đại dịch sang giai đoạn bệnh đặc hữu có thể kiểm soát được như bệnh cúm mùa mà không gây ra mối đe dọa hay làm gián đoạn các hoạt động kinh tế, xã hội.