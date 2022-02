WHO cảnh báo chủng SARS-CoV-2 nguy hiểm hơn có thể xuất hiện

WHO cảnh báo, việc cho rằng Covid-19 đang kết thúc là "suy nghĩ sai lầm" (Ảnh minh họa: Reuters).

Trong khi biến chủng Omicron dù dễ lây lan nhưng được xem có độc lực nhẹ hơn các chủng khác, WHO tuần này cảnh báo rằng, các biến thể tương lai có thể không đi theo kịch bản như vậy và tỷ lệ tiêm chủng thấp ở châu Phi có thể tạo ra "điều kiện lý tưởng" cho những chủng mới nguy hiểm hơn có thể xuất hiện.

WHO từ lâu đã cảnh báo các quốc gia không nên tiếp cận đại dịch chỉ ở phạm vi trong nước, mà nên hướng tới phạm vi toàn cầu. Các quan chức WHO cho rằng, các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao sẽ có cảm giác "an toàn sai lầm" vì tại các quốc gia khác có tỷ lệ tiêm chủng thấp, virus lây lan nhanh chóng ở mọi nơi có nguy cơ hình thành các biến thể mới và nguy hiểm hơn.

Tổng Giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu hôm 18/2 rằng, tỷ lệ bao phủ vaccine cao ở một số quốc gia và việc Omicron có độc lực ít nghiêm trọng hơn đang tạo ra một "suy nghĩ sai lầm" rằng đại dịch Covid-19 đang kết thúc.

Ông Tedros nhấn mạnh, đại dịch không thể kết thúc khi thế giới vẫn còn 70.000 người chết mỗi tuần, 83% dân số châu Phi chưa được tiêm chủng, các hệ thống y tế đang quá tải và mầm bệnh vẫn đang lây lan "gần như là không thể kiểm soát".

"Trên thực tế, các điều kiện lúc này là khá lý tưởng cho sự xuất hiện của chủng mới dễ lây lan và nguy hiểm hơn bùng phát", ông cảnh báo.

Tại một số quốc gia có độ phủ vaccine cao, các quan chức đã dần nới lỏng các biện pháp phòng dịch, nhưng phần lớn châu Phi và một số nước ở Đông Âu, tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn rất thấp.

WHO cảnh báo, việc các nước trên không sớm gia tăng tỷ lệ tiêm chủng sẽ có thể khiến Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh và thế giới có thể sẽ không nắm được chính xác tốc độ lây lan của mầm bệnh.

Theo các quan chức của WHO, chấm dứt đại dịch bằng cách loại bỏ hoàn toàn SARS-CoV-2 không còn là mục tiêu khả thi. Thay vào đó, mục tiêu nên là chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ở các nước bằng cách tăng cường tiêm chủng và tiếp cận các phương pháp xét nghiệm và điều trị.