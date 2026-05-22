Vua Charles chơi đàn ukelele (Ảnh: AFP).

Vua Charles III đã “phiêu theo nhịp điệu” khi ông cầm đàn ukulele và bắt đầu chơi nhạc trong chuyến thăm Ards Allotments ở hạt County Down, Bắc Ireland, hôm 21/5.

Quốc vương Anh đã tham gia cùng nhóm Loughries Men’s Shed Ukulele Ensemble khi tới thăm khu vườn cộng đồng vào ngày cuối cùng trong chuyến công du Bắc Ireland cùng Hoàng hậu Camilla.

Ông gảy đàn hòa theo sau khi nhóm Loughries Men’s Shed biểu diễn cho mình nghe. Khi một thành viên nói với ông: “Được chơi nhạc cho ngài là một vinh dự lớn”, Nhà vua đáp lại: “Anh thật tốt bụng".

Vua Anh gây bất ngờ khi trổ tài chơi đàn ukelele với người dân (Video: Sun).

BBC cho biết Vua Charles thậm chí còn được mời tham dự buổi tập tiếp theo của nhóm.

Tài khoản chính thức của Hoàng gia Anh sau đó đăng tải đoạn video Nhà vua chơi ukulele lên X với chú thích: “Tình bạn và sự gắn kết ngày càng lớn mạnh. Cảm ơn Loughries Men’s Shed vì phần trình diễn ukulele tuyệt vời!”.

Khoảnh khắc chơi nhạc của Nhà vua có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng ông thực tế từng được đào tạo chơi một loại nhạc cụ dây khác: đàn cello.

Vua Charles, người từ lâu đã ủng hộ nghệ thuật, bắt đầu học cello khi theo học trường nội trú.

“Tôi rất thích chơi trong dàn nhạc ở Trinity, dù chơi khá tệ”, ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trước đó.

“Tôi nhớ mình từng chơi Giao hưởng số 5 của Beethoven và cố luyện tập trong phòng ở Cambridge với một đĩa nhạc cũ do Herbert von Karajan chỉ huy, người từng là nhạc trưởng vĩ đại thời đó, vào thập niên 1960. Tôi ngồi đó với cây cello và chiếc âm thoa của mình, bật bản nhạc lên và tất nhiên ông ấy chỉ huy với tốc độ kinh khủng, nhanh đến mức khó tin!”, ông kể lại.