Hoàng tử Harry lần đầu gặp Vua Anh sau 20 tháng

Hoàng tử Harry về Anh từ đầu tuần này (Ảnh: Reuters).

Hoàng tử Harry đã có buổi uống trà với Vua Charles vào ngày 10/9, cuộc gặp đầu tiên giữa 2 cha con sau 20 tháng. Đây có thể là bước khởi đầu cho thấy quan hệ giữa Hoàng tử và Hoàng gia Anh có thể sẽ tốt lên trong thời gian tới.

Harry, Công tước xứ Sussex, lần cuối gặp cha mình vào tháng 2/2024, ngay sau khi có thông báo Nhà vua đang điều trị bệnh ung thư.

Cung điện Buckingham xác nhận Vua Charles, 76 tuổi, đã có buổi uống trà riêng với con trai tại Clarence House ở London.

Harry, 40 tuổi, sau đó đi thẳng đến một sự kiện ở London. Khi được phóng viên hỏi về tình hình của cha, anh đáp: “Vâng, ông ấy rất khỏe, cảm ơn".

Hoàng tử Harry bay về Anh vào đầu tuần để tham dự một loạt sự kiện, và trước buổi gặp, anh đã đến thăm một trung tâm nghiên cứu chuyên điều trị cho nạn nhân bị thương do thuốc nổ.

Kể từ khi Harry và vợ, cô Meghan Markle, người Mỹ, chuyển đến California vào năm 2020, họ thường có các bài phỏng vấn với truyền thông và viết sách chứa những thông tin gây tranh cãi về Hoàng gia Anh.

Mối quan hệ giữa vợ chồng Hoàng tử Harry và các thành viên Hoàng gia Anh đã có những lúc rạn nứt sau các phát ngôn kể trên. Đến tháng 5, Hoàng tử Harry bày tỏ mong muốn hàn gắn mối quan hệ.

“Tôi muốn hòa giải với gia đình. Không còn lý do gì để tiếp tục căng thẳng nữa. Cuộc sống là quý giá", anh chia sẻ với BBC, và cho rằng mọi thứ sẽ thật tốt đẹp nếu các bên làm hòa với nhau.

Nhà sử học kiêm tác giả Anthony Seldon nhận định việc hàn gắn này quan trọng cả với Hoàng gia và với Nhà vua cũng như Hoàng tử với tư cách cá nhân.

“Nhà vua là vua, nhưng ông cũng là một con người và là một người cha yêu thương con”, ông Seldon nhận định, cho rằng cả 2 người đều không mấy thoải mái khi quan hệ trở nên xấu đi.

"Nếu điều đó có thể được hàn gắn, dù chỉ một phần, bây giờ hoặc sau này, thì đều là điều tốt đẹp", ông Seldon cho biết.