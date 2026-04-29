Vua Anh phát biểu trước quốc hội Mỹ, kêu gọi đoàn kết NATO

Vua Anh Charles III phát biểu trước quốc hội Mỹ (Ảnh: AFP).

Vua Anh Charles III ngày 28/4 đã có bài phát biểu lịch sử trước quốc hội Mỹ để cam kết sự đoàn kết trong NATO và kêu gọi hỗ trợ cho Ukraine.

Bài phát biểu diễn ra trong chuyến thăm Mỹ kéo dài 4 ngày của Nhà vua Anh, giữa lúc cuộc chiến của Mỹ - Israel với Iran, và những lời chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với NATO.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu, ông tránh nhắc đến bất kỳ xích mích cụ thể nào, thay vào đó ông tạo ra một bầu không khí nhẹ nhàng với phần mở đầu đầy những câu đùa hóm hỉnh. Ông ca ngợi những gì ông gọi là lịch sử và giá trị chung của 2 quốc gia.

"Tôi có mặt ở đây trong dịp trọng đại này của 2 quốc gia để bày tỏ sự trân trọng và tình hữu nghị cao nhất của người dân Anh đối với người dân Mỹ", ông nói trong những tràng pháo tay. Tuy nhiên, đằng sau những chủ đề rộng lớn về sự đoàn kết, vẫn ẩn chứa những thông điệp sâu xa hơn.

Vua Charles không trực tiếp đề cập đến cuộc chiến của Mỹ - Israel với Iran hay những lời chỉ trích gay gắt của ông Trump đối với các đồng minh NATO. Thay vào đó, ông ca ngợi sự ủng hộ đối với NATO và việc liên minh này kích hoạt Điều 5 về hiệp ước phòng thủ tập thể sau khi Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

"Chúng ta đã cùng nhau đáp lại lời kêu gọi, như người dân của chúng ta đã làm trong hơn một thế kỷ qua, sát cánh bên nhau qua 2 cuộc thế chiến, Chiến tranh Lạnh, Afghanistan và những thời điểm đã định hình nên an ninh chung của chúng ta", ông nói.

Vua Charles cũng hoan nghênh quan hệ thương mại giữa Mỹ và Anh. "Khoảng 430 tỷ USD thương mại hàng năm vẫn tiếp tục tăng trưởng, và 1,7 nghìn tỷ USD đầu tư lẫn nhau thúc đẩy sự đổi mới đó", ông cho biết.

Tuần trước, ông Trump dọa sẽ áp đặt một mức "thuế quan lớn" đối với Anh nếu nước này không bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ Mỹ.

Sau đó, ông chuyển sang vấn đề viện trợ cho Ukraine, một vấn đề ngày càng gay gắt tại quốc hội Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát.

"Ngày hôm nay, chính sự quyết tâm kiên định đó là cần thiết cho công cuộc bảo vệ Ukraine và những người dân dũng cảm nhất của đất nước này", ông nói.

Ở một thời điểm khác, Vua Charles chỉ ra những lo ngại về môi trường toàn cầu.

Ông Trump từng gọi biến đổi khí hậu là một "trò lừa" và đã rút khỏi Thỏa thuận Paris về khí hậu trong các nhiệm kỳ của mình. Chính quyền của ông kể từ đó đã theo đuổi việc nới lỏng quy định đối với nhiên liệu hóa thạch và xa rời năng lượng xanh, một cách tiếp cận được nhiều thành viên trong đảng Cộng hòa ủng hộ.

Bài phát biểu diễn ra ngay trước khi ông Trump chuẩn bị tiếp đón Vua Charles và Hoàng hậu Camilla dự yến tiệc. Sau đó, cặp đôi hoàng gia dự kiến sẽ đến thăm New York và Virginia, trước khi diễn ra lễ chia tay chính thức tại Nhà Trắng vào ngày 30/4.