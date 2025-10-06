Xả súng ở Australia, nghi phạm bắn 100 phát đạn

Cảnh sát được huy động vào tối 5/10 khi xảy ra vụ nổ súng ở Sydney, Australia (Ảnh: X/Straitstimes).

Cảnh sát đã được huy động đến một tuyến phố đông đúc ở phía tây Sydney, Australia vào tối 5/10, nơi nghi phạm xả súng vào các xe ô tô và cảnh sát.

Quyền Giám đốc Cảnh sát New South Wales Stephen Parry cho biết “khoảng 50 đến 100 phát đạn” đã được bắn ra.

Lực lượng cảnh sát hùng hậu đã bao vây khu vực và phong tỏa toàn bộ tuyến phố, trước khi xông vào một căn hộ và bắt giữ một người đàn ông 60 tuổi.

Cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng trường tại hiện trường. Nghi phạm đã được đưa đến bệnh viện và điều trị các vết thương.

Cho đến nay, chưa có cáo buộc nào được đưa ra đối với nghi phạm.

Cảnh sát cho biết một người đàn ông đã nhập viện với vết thương do trúng đạn sau vụ nổ súng và đang trong tình trạng "nguy kịch".

19 người khác đã được điều trị các vết thương do trúng mảnh đạn hoặc mảnh kính vỡ, một số người đã được đưa đến bệnh viện.

Joe Azar, một nhân viên văn phòng, cho biết anh đang làm việc bên kia đường thì nghe thấy âm thanh mà anh nghĩ là pháo hoa hoặc đá ném vào cửa sổ.

“Kính chắn gió của một người nào đó nổ tung, rồi kính trạm dừng xe buýt vỡ tan”, Joe kể lại.

“Thật kinh hoàng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nên tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra”, nhân chứng cho biết thêm.

Một nhân chứng tên Tadgh nói với đài truyền hình Australia ABC rằng, anh đang xem bóng bầu dục thì nghe thấy tiếng súng đầu tiên.

“Tiếng nổ rất lớn, tiếng pháo sáng, tia lửa, khói bụi, đủ thứ. Thật sự giống như trong phim vậy”, Tadgh cho biết.

Ủy viên Cảnh sát New South Wales Mal Lanyon mô tả vụ nổ súng là "nghiêm trọng và kinh hoàng".

Ông cho biết động cơ của nghi phạm vẫn chưa rõ ràng, nhưng dường như "không có mối liên hệ nào với hoạt động khủng bố hoặc băng đảng”.

Một cuộc điều tra của cảnh sát đang được tiến hành. Cảnh sát đã loại trừ khả năng vụ nổ súng liên quan đến khủng bố.

Các vụ xả súng hàng loạt tương đối hiếm ở Australia.

Lệnh cấm vũ khí tự động và bán tự động đã được áp dụng kể từ năm 1996, khi một tay súng đơn độc khiến 35 người thiệt mạng ở Port Arthur, Tasmania.

Vào tháng 8, nghi phạm Dezi Freeman đã bỏ trốn sau khi bị cáo buộc sát hại 2 cảnh sát. Nghi phạm hiện vẫn lẩn trốn.

Năm 2022, 6 người, bao gồm 2 cảnh sát, đã thiệt mạng trong một vụ xả súng gần thị trấn nhỏ Wieambilla của Queensland.