Vợ tỷ phú Bill Gates từng chia sẻ về góc khuất hôn nhân

Vợ chồng Bill Gates và Melinda (Ảnh: People).

Năm 2019, Melinda Gates từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Sunday Times rằng, cuộc hôn nhân của bà với Bill Gates đôi lúc "vô cùng khó khăn".

"Chúng tôi đã đạt đến một mốc thời gian trong cuộc đời mà cả tôi và Bill đều có thể cười nhiều hơn về mọi thứ. Và tin tôi đi, tôi vẫn còn nhớ những ngày vô cùng khó khăn trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, khi mà bạn nghĩ: "Mình có thể làm được điều này không?"", Melinda chia sẻ.

Một vấn đề lặp đi lặp lại giữa hai người là cuộc đấu tranh của Bill để tìm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Tỷ phú Bill Gates, 65 tuổi, đồng sáng lập tập đoàn Microsoft, là người giàu thứ tư thế giới. Bà Melinda, 56 tuổi, từng là giám đốc của Microsoft. Họ gặp gỡ nhau và kết hôn năm 1994 khi Bill Gates đã trở thành tỷ phú.

Melinda nhớ lại việc đã giận Bill từ nhiều năm trước vì mải mê đọc một cuốn sách về Winston Churchill, thay vì giúp bà chuẩn bị cho ba đứa con đi chơi, hoặc thu dọn đồ đạc lên xe.

Melinda nói rằng sự kiên nhẫn đã giúp cả hai vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống. Trên thực tế, việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống là vấn đề đã xảy ra từ trước khi họ bước vào cuộc sống hôn nhân.

Có thông tin nói rằng, Bill Gates đã làm việc 16 giờ mỗi ngày trong suốt 5 năm.

Melinda tiết lộ rằng, trước khi kết hôn, Bill Gates đã dành nhiều tuần để cân nhắc về việc có nên kết hôn hay không, thậm chí ông còn liệt kê ra những ưu điểm và nhược điểm khi kết hôn.

"Khi anh ấy gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định kết hôn, anh ấy đã nói rõ rằng vấn đề không phải từ phía tôi, mà là liệu anh ấy có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình không?", Melinda nói.

Melinda từng nằm trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Bà đã viết cuốn sách "The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World" (Khoảnh khắc thăng hoa: Làm thế nào để trao quyền cho phụ nữ thay đổi thế giới).

Cuốn sách đã chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống cá nhân của Melinda, chẳng hạn như việc bà đã thắng Bill bằng cách đánh bại ông trong một trò chơi toán học khi bà mới bắt đầu làm việc tại Microsoft.

Điều quan trọng đối với Melinda là phải nuôi dạy ba đứa con sống một cuộc sống "bình thường" nhất có thể. Melinda đã rời Microsoft để chăm sóc các con một cách thầm lặng nhất, tránh xa "ánh hào quang". Bà cũng ghi danh cho các con vào trường học mang tên mình.

Mặc dù giá trị tài sản của cặp đôi Bill - Melinda ước tính lên tới 124 tỷ USD, song ba người con của họ - Jennifer (22 tuổi), Rory (19 tuổi) và Phoebe (16 tuổi) - sẽ chỉ thừa kế 10 triệu USD mỗi người.

Ngày 3/5, cặp vợ chồng tỷ phú thông báo quyết định kết thúc cuộc hôn nhân của họ sau "nhiều suy nghĩ và cân nhắc" về mối quan hệ này. Hiện chi tiết liên quan đến việc phân chia tài sản chưa được tiết lộ.

Trong tập cuối của bộ phim tài liệu Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates (Bên trong bộ não của Bill: Giải mã Bill Gates), đạo diễn đã hỏi Bill rằng: "Nếu hôm nay ông bị xe buýt đâm chết, điều cuối cùng ông muốn được làm là gì?".

"Ông biết đấy, đó là cảm ơn Melinda", Bill trả lời.

