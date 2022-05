"Việt Nam - Nhật Bản đang trong mối quan hệ tốt đẹp nhất từ trước tới nay"

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm hôm 1/5 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chiều ngày 1/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản Ono Hikariko đã có họp báo trực tuyến về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Kishida Fumio, trong khuôn khổ chuyến công du các nước Đông Nam Á và châu Âu của người đứng đầu chính phủ Nhật Bản.

"Về quan hệ song phương, Việt Nam và Nhật Bản đang ở trong mối quan hệ tốt đẹp nhất từ trước tới nay", bà Ono cho nhấn mạnh.

Bà Ono nói thêm, hai nước có cùng chung chí hướng về mục tiêu xây dựng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cũng như các vấn đề trong khu vực và quốc tế khác. Trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Kishida và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã xác nhận lại lần nữa sự quan tâm của 2 bên về những vấn đề đó.

Sáng nay, Thủ tướng Kishida Fumio đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về nhiều vấn đề liên quan tới hợp tác về kinh tế song phương. Thủ tướng Kishida cho biết, ông rất coi trọng việc hợp tác liên quan tới chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và đổi mới công nghệ.

Thủ tướng Nhật Bản cũng phát biểu rằng, ông hoan nghênh việc 2 nước cùng xây dựng nền tảng gửi thực tập sinh kỹ năng từ Việt Nam tới Nhật Bản.

Thủ tướng Kishida đã đề cập về những vấn đề chung mà cộng đồng quốc tế quan tâm. Ông cam kết sẽ hợp tác với Việt Nam hơn nữa trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng nhằm hướng tới cắt giảm carbon của Việt Nam, cũng như tăng cường năng lực phòng chống thiên tai thông qua hệ thống vệ tinh quan sát trái đất.

Về vấn đề an ninh, Thủ tướng Nhật Bản cho biết, Tokyo sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa với Việt Nam thông qua hỗ trợ xây dựng năng lực an ninh mạng cho quân đội Việt Nam và trong lĩnh vực hợp tác về phòng vệ, nâng cao khả năng bảo đảm an toàn trên biển.

Hai thủ tướng đã trao đổi về phản ứng mạnh mẽ trước những nỗ lực nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng ở khu vực Biển Đông. Ngoài ra, Thủ tướng Kishida cũng trao đổi với người đồng cấp Việt Nam về các vấn đề Triều Tiên và Myanmar, Quỹ phát triển Nhật Bản - Mekong.

Ngoài ra, phát ngôn viên Ono Hikariko cho biết, trong sáng nay, hai thủ tướng đã trao đổi về vấn đề hợp tác liên quan tới các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam.

Mặt khác, bà Ono cho biết, năm 2023, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, vì vậy chuyến thăm lần này của Thủ tướng Kishida sẽ là bước đệm quan trọng cho các hoạt động kỷ niệm vào năm sau.