Dân trí Một phần trần của trung tâm thương mại ở Thượng Hải, Trung Quốc bất ngờ sập xuống do nước mưa tràn vào, khiến khách bỏ chạy tán loạn.

Video sập trần trung tâm thương mại ở Trung Quốc, khách chạy tán loạn

Theo trang tin MSN, sự cố xảy ra tại một trung tâm thương mại ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc hôm 8/7.

Đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy, một phần trần của trung tâm thương mại bất ngờ sập xuống do sức nặng của nước mưa tràn vào, khiến nước ồ ạt trút xuống. Khách mua sắm hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, nhưng may mắn không có ai bị thương.

Minh Phương

Theo MSN