Vì sao tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Đài Loan cao bất thường?

Dân trí Vốn được coi là hình mẫu chống dịch nhưng hiện tại tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Đài Loan cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình của thế giới.

Đài Loan phải đối phó một đợt dịch mới nghiêm trọng bùng phát từ cuối tháng 4 (Ảnh: Focus Taiwan).

Tỷ lệ tử vong cao đáng lo ngại

Theo số liệu của cơ quan y tế Đài Loan, ngày 22/6, hòn đảo này ghi nhận 6 ca tử vong và 79 ca nhiễm Covid-19 mới, thấp nhất một tháng qua. Tuy vậy, hiện tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Đài Loan là hơn 4%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình 2,16% của thế giới và 1,8% ở Mỹ.

Trong số 575 ca tử vong ghi nhận ở Đài Loan kể từ khi dịch bùng phát cách đây hơn một năm, hơn 560 ca ghi nhận kể từ cuối tháng 4 vừa qua khi đợt dịch mới bùng phát.

Trong 8 ngày trở lại đây, ít nhất 100 người đã tiêm vắc xin ở Đài Loan tử vong, làm dấy lên lo ngại về hiệu quả của vắc xin cũng như nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong ở Đài Loan tăng vọt.

"Tại sao tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Đài Loan cao như vậy? Có cách nào để giảm tỷ lệ này xuống không", Ủy viên hội đồng thành phố Cao Hùng, Tung Yen-chen nói hôm 21/6.

Hôm 22/6, ông Lo Chih-chiang, một quan chức thành phố Đài Bắc, cũng đề nghị Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Trung ương của hòn đảo giải thích những vấn đề liên quan đến tiêm chủng vắc xin.

Các chuyên gia y tế giải thích, có rất nhiều yếu tố có thể khiến tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Đài Loan cao và chưa chắc Đài Loan đã là một trong những nơi có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới.

Lý do khiến tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao

Chuyên gia cho rằng, có thể còn các ca Covid-19 trong cộng đồng ở Đài Loan chưa được phát hiện (Ảnh minh họa: AP).

Ông Wu Chun-ying, một chuyên gia tại Đại học Y Yang-Ming, nói rằng số ca nhiễm thực tế ở Đài Loan có thể cao hơn số ca được phát hiện và ghi nhận.

"39 trường hợp tử vong tại bệnh viện trong khoảng thời gian từ 11/5 đến 11/6, nhưng họ chỉ được xác nhận mắc Covid-19 sau đó thông qua xét nghiệm", chuyên gia Wu nói. Ông nhấn mạnh, điều này cho thấy có thể có những ca bệnh chưa được phát hiện trong cộng đồng, do vậy ảnh hưởng đến tính toán tỷ lệ tử vong do Covid-19. "Nếu nhiều người lây nhiễm trong cộng đồng chưa được phát hiện, thì tỷ lệ tử vong thực tế sẽ thấp hơn (so với cách tính hiện tại)", ông Wu nói.

Shen Fu-hsiung, một bác sĩ và cũng là một nhà bình luận chính trị, cho biết số ca nhiễm ở Đài Loan chỉ bắt đầu tăng vọt từ cuối tháng 4 nên sẽ là khập khiễng nếu so sánh số liệu thu thập trong chưa đầy 2 tháng với dữ liệu suốt một thời gian dài ở những nơi khác. "Tôi lấy ví dụ Washington của Mỹ. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 đã giảm từ 4,9% trong tháng 4 năm ngoái, xuống còn 0,7% trong tháng 4 năm nay".

Ông Shen cũng nêu ra một số yếu tố khác như tuổi tác, bệnh lý nền, sự thiếu thốn trang thiết bị y tế để điều trị và xét nghiệm Covid-19. Một chuyên gia của Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan (CDC) cho biết, 90% trường hợp tử vong do Covid-19 ở hòn đảo này là người trên 60 tuổi, khoảng 40% bệnh nhân tử vong khoảng 8-14 ngày sau khi nhập viện.

Phó giám đốc CDC Đài Loan Lo Yi-chun cũng nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy trường hợp tử vong do tiêm vắc xin. "Hầu hết các ca tử vong là người già hoặc có bệnh lý nền, nguyên nhân tử vong không liên quan đến vắc xin", ông Lo nói và cho biết thêm số ca nhiễm ở hòn đảo đang giảm dần trong tháng 6, tỷ lệ tử vong cũng giảm.

Đài Loan từng được coi là hình mẫu chống dịch Covid-19 trên thế giới. Tuy nhiên, việc chậm trễ triển khai tiêm chủng đại trà khiến Đài Loan chật vật đối phó làn sóng Covid-19 mới nghiêm trọng do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra. Đến nay, Đài Loan đã tiêm chủng cho khoảng 6% trong 23,5 triệu dân.

Minh Phương

Theo SCMP