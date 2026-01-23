Vết bầm tím gây chú ý trên tay Tổng thống Trump

Hình ảnh bàn tay trái bị bầm tím của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện ở Davos (Ảnh: Reuters).

Những bức ảnh chụp ngày 22/1 tại một sự kiện bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ cho thấy những vết bầm tím sẫm màu trên tay trái của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những hình ảnh này, được chụp khi ông Trump tham dự sự kiện công bố sáng kiến ​​toàn cầu “Hội đồng Hòa bình”, đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một, Tổng thống Trump đã được hỏi về vết bầm tím trên tay.

“Chúng tôi thấy vết bầm tím trên tay ông. Ông có ổn không?”, một phóng viên hỏi.

“Tôi rất ổn”, ông Trump trả lời.

“Tôi vô tình đập tay vào bàn. Tôi khuyên các bạn nên uống aspirin nếu muốn tốt cho tim, nhưng đừng uống nếu không muốn bị bầm tím một chút”, ông Trump nói thêm.

“Các bạn biết đấy, nếu các bạn uống liều lượng lớn, tôi cũng uống liều lượng lớn… Khi bạn uống aspirin liều lớn, các bác sĩ sẽ nói với bạn rằng bạn sẽ bị bầm tím”, ông Trump cho biết, đề cập đến tuyên bố trước đó rằng ông uống gấp 4 lần liều aspirin khuyến cáo để phòng ngừa máu đông.

“Bác sĩ nói với tôi rằng: “Ngài không cần phải uống thuốc đó, thưa ngài, ngài rất khỏe mạnh”. Nhưng tôi nói: “Tôi không muốn mạo hiểm”. Vì vậy, dù sao đó cũng là một trong những tác dụng phụ của việc uống aspirin”, nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ.

Trước đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng cũng xác nhận với một phóng viên của CBS News rằng ông Trump “đã đập tay vào góc bàn, khiến tay bị bầm tím” tại sự kiện.

Tương tự người tiền nhiệm Joe Biden, Tổng thống Trump, 79 tuổi, đang phải đối mặt với những câu hỏi từ công chúng về sức khỏe của chủ nhân Nhà Trắng.

Ông Trump bị nghi ngờ sử dụng lớp trang điểm và băng dán y tế trên tay. Ông cũng được nhìn thấy buồn ngủ trong một cuộc họp nội các cũng như tại một cuộc họp quảng bá việc giảm chi phí thuốc giảm cân.

Vào tháng 7 năm ngoái, sau khi hình ảnh Tổng thống Trump với đôi chân sưng nhẹ và vết bầm trên tay xuất hiện trên truyền thông, Nhà Trắng đã lên tiếng xác nhận nguyên nhân, đồng thời khẳng định tình trạng sức khỏe tổng thể của tổng thống vẫn rất tốt.

Người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định kết quả kiểm tra y tế cho thấy ông Trump mắc chứng suy tĩnh mạch mạn tính, một tình trạng phổ biến ở người cao tuổi.

Bác sĩ Sean Barbabella, người phụ trách chăm sóc sức khỏe cho Tổng thống, nhấn mạnh đây là bệnh lý lành tính không ảnh hưởng đến chức năng tim mạch hay các cơ quan nội tạng.

Về vết bầm trên mu bàn tay, bác sĩ Barbabella giải thích đây là hệ quả của việc bắt tay quá nhiều kết hợp với tác dụng phụ của thuốc aspirin mà ông Trump đang sử dụng để phòng ngừa bệnh tim mạch.

Bác sĩ riêng của Tổng thống Trump khẳng định nhà lãnh đạo Mỹ đang có “sức khỏe xuất sắc và hoàn toàn phù hợp để thực hiện công việc của một tổng tư lệnh”. Nhà Trắng cũng cung cấp một bản phân tích tóm tắt bằng AI từ điện tâm đồ của Tổng thống Trump, cho thấy “tuổi tim” của ông là 65.