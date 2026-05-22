Venezuela cho phép máy bay quân sự Mỹ diễn tập bay qua không phận

Máy bay American Airlines rời sân bay Miami (Mỹ) để đến Caracas sau khi 2 nước khôi phục quan hệ (Ảnh: AFP).

AFP dẫn lời Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil ngày 21/5 thông báo trên đài truyền hình quốc gia: "Theo yêu cầu của Đại sứ quán Mỹ, các cơ quan chức năng đã cho phép phía Mỹ tổ chức một cuộc diễn tập sơ tán vào ngày 23/5, nhằm chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp y tế tiềm ẩn hoặc các tình huống thảm họa”.

Quan chức này nói thêm: "Như một phần của cuộc diễn tập, 2 máy bay sẽ thực hiện các chuyến bay kiểm soát qua thành phố Caracas và sẽ hạ cánh xuống các cơ sở của Đại sứ quán Mỹ”.

Các lực lượng Mỹ thường sử dụng trực thăng cho các hoạt động sơ tán.

Chuyến bay bộc lộ biểu tượng cho sự chuyển biến trong quan hệ Mỹ - Venezuela sau 4 tháng kể từ khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào thủ đô Caracas và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Các cuộc không kích diễn ra vào lúc rạng đông nhằm vào các hệ thống phòng không của Venezuela và lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đột kích, bắt giữ vợ chồng ông Maduro tại một khu tổ hợp quân sự ở Caracas.

Ông đã bị áp giải bằng máy bay đến Mỹ và đã 2 lần ra tòa với các cáo buộc về ma túy và các tội danh khác. Ông Maduro đã bác bỏ những cáo buộc này.

Sau khi ông Maduro bị bắt giữ, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã trở thành Tổng thống lâm thời để tạm điều hành đất nước. Hai nước đã khôi phục mối quan hệ vào ngày 5/3, hơn 7 năm sau khi ông Maduro tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Dưới áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Rodriguez đã nhanh chóng thúc đẩy việc thông qua luật mở cửa các lĩnh vực khai thác mỏ và dầu mỏ vô cùng quan trọng của đất nước cho dòng vốn đầu tư nước ngoài. Đổi lại, ông Trump đã nới lỏng các lệnh trừng phạt áp đặt lên Venezuela.