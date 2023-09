Ukraine tìm cách bảo vệ xe tăng phương Tây trước "phòng tuyến lửa" của Nga

Pháo phản lực Grad của Ukraine khai hỏa gần Bakhmut (Ảnh: AFP).

Theo Wall Street Journal, Ukraine phải đối mặt với một thách thức khó khăn trong cuộc phản công khi Kiev sẽ phải vượt qua hàng phòng ngự của Moscow và dọn đường để lực lượng có thể tiến sâu hơn vào khu vực Nga kiểm soát.

Tuy nhiên, Kiev sẽ phải thực hiện nhiệm vụ dọn đường cho một khu vực rộng ít nhất 16km trước mỗi mũi tấn công để bảo vệ các xe tăng, xe bọc thép hiện đại mà phương Tây viện trợ trước mối đe dọa từ pháo binh uy lực của Nga.

Các binh sĩ Ukraine nói với Wall Street Journal rằng Kiev sẽ cần nhiều không gian nhất có thể để giữ an toàn cho xe chiến đấu Bradley do Mỹ cung cấp và xe tăng Leopard do Đức sản xuất khi chúng tiến sâu hơn vào lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Đầu tuần này, Ukraine dường như đã đạt được tiến bộ lớn trong việc xuyên phá hệ thống phòng thủ rộng của Nga ở mặt trận đông nam gần Zaporizhia.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói rằng lực lượng Kiev "đã phá vỡ tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga" và sẽ mở rộng khu vực kiểm soát.

Thông tin từ chiến trường cho thấy bộ binh Ukraine đang tiến về phía tây bắc Verbove - một ngôi làng nhỏ ở phía đông Robotyne mà Kiev mới giành lại - và phía đông nam Zaporizhia trên sông Dnieper.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Kiev cũng đã tiến về phía nam Robotyne.

Giờ đây, Ukraine sẽ cần phải dọn sạch một chính diện rộng 16km để vượt qua thành công hàng phòng thủ của Nga. Nếu không, thiết giáp và các vũ khí quan trọng của phương Tây sẽ dễ dàng rơi vào trận địa hỏa lực của Nga bao gồm tên lửa và pháo binh.

Để dọn sạch được khu vực này, lực lượng Ukraine sẽ phải đối mặt với hệ thống phòng thủ đáng gờm của Nga gồm bãi mìn trải dài hàng km, chiến hào sâu, chướng ngại vật "răng rồng" và hào chống tăng để ngăn thiết giáp phương Tây.

Nếu không thể đảm bảo được việc dọn sạch chính diện rộng 16km trước lớp phòng thủ của Nga, hỏa lực của Moscow có thể làm suy giảm đáng kể khả năng của Ukraine trong nỗ lực tiếp tục tiến về khu vực biển Azov và tấn công các lực lượng Nga đã tập trung dọc theo phía nam gần Mariupol.

Trước đó, các binh sĩ Ukraine đang chiến đấu ở tiền tuyến cảnh báo về những khó khăn mà họ phải đối mặt để đạt được bước tiến trước mạng lưới công sự nhiều lớp và phức tạp của Nga dù Kiev tuyên bố đã vượt qua được phòng tuyến đầu tiên của Moscow.

Oleksandr Solonko, một quân nhân Ukraine chiến đấu ở Zaporizhia đã mô tả những thách thức trong nỗ lực đạt được bước tiến trong khu vực.

"Các tuyến đường tiếp cận và tuyến hậu cần bị hạn chế. Mọi thứ đều bị bắn và pháo kích liên tục mỗi ngày. Bạn gần như chắc chắn bị phát hiện", Solonko cho biết.

"Chỗ nào không đào được, họ sẽ gài mìn. Chúng tôi phải vượt qua tất cả những phòng tuyến này để tiến công về phía trước", binh lính Ukraine tiết lộ.

Quân nhân Ukraine cũng thừa nhận, Ukraine mất xe bọc thép trong khu vực "vì ưu thế trên không của đối phương".

"Bom dẫn đường trên không là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất. Nga sử dụng chúng với quy mô lớn. Tôi không thể đánh giá độ chính xác, nhưng loại vũ khí này có sức mạnh khủng khiếp", Solonko nói thêm.