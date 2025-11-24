Ukraine tăng tốc trên hai mặt trận, tìm hướng đưa chiến sự đến hồi kết

Lính Ukraine chiến đấu gần tiền tuyến Pokrovsk (Ảnh: Reuters).

Quân đội Ukraine ngày 23/11 tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đang nỗ lực giành lại khu vực trung tâm thành phố Pokrovsk khỏi sự kiểm soát của Nga.

"Các vị trí của chúng tôi ở trung tâm thành phố đang được duy trì, các cuộc giao tranh đang diễn ra, nhưng đối phương không thể củng cố vị trí", Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine thông báo trên Telegram.

"Lực lượng phòng thủ Ukraine đang kiềm chế đối phương và đang tiến hành các hoạt động tìm kiếm và tấn công để đánh bại quân Nga ở Pokrovsk”, lực lượng Ukraine tuyên bố.

Theo dự án lập bản đồ chiến sự DeepState, do một nhóm Ukraine dẫn đầu, có liên hệ chặt chẽ với các chỉ huy trên khắp tiền tuyến, lực lượng Nga đã tiếp tục tiến vào khu vực trung tâm Pokrovsk.

Ukraine tuyên bố gây thương vong và tổn thất lớn cho Nga ở Pokrovsk.

“Trong những ngày gần đây, Tiểu đoàn Tấn công Độc lập Skala đã tiến hành một chiến dịch truy quét quân đối phương ra khỏi khu vực nhà ga, Trường Sư phạm Pokrovsk và Quảng trường Sobornyi", Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine xác nhận, đề cập đến một đơn vị tấn công nổi tiếng của quân đội Ukraine.

Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine ngày 23/11 cũng công bố đoạn video ghi lại một loạt cuộc tấn công của Ukraine vào các vị trí của Nga bên trong thành phố Pokrovsk.

“Các cuộc tấn công đã ngăn cản quân đội Nga tập hợp lực lượng và gây thêm áp lực lên khu vực phía bắc thành phố. Bất kỳ nỗ lực nào của đối phương nhằm tiến vào khu vực phía bắc thành phố qua đường sắt đều dẫn đến tổn thất nặng nề”, Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine cho biết thêm.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, tổ chức theo dõi những thay đổi hàng ngày trên tiền tuyến Ukraine, hôm 22/11 cho biết các trận chiến ở Pokrovsk "nghiêm trọng và dữ dội" khi Nga tìm cách kiểm soát thành phố và bao vây quân đội Ukraine ở Myrnohrad. ISW đã trích dẫn một bài viết được cho là của một binh sĩ Ukraine đang tại ngũ rằng Pokrovsk "đã hoàn toàn thất thủ". Tuy nhiên, chính quyền Ukraine chưa xác nhận thông tin này.

ISW cho biết quân đội Nga "nhiều khả năng sẽ hoàn tất việc kiểm soát Pokrovsk và Myrnohrad sau chiến dịch kéo dài 21 tháng, mặc dù thời điểm và tác động thực tế của việc kiểm soát thành phố chiến lược này vẫn chưa rõ ràng vào thời điểm hiện tại".

Nằm ở phía tây bắc tỉnh Donetsk, thành phố Pokrovsk là tâm điểm của hầu hết các cuộc giao tranh ác liệt nhất dọc theo đường biên giới Nga - Ukraine trong năm qua.

Nếu Pokrovsk nằm trong tầm kiểm soát, Nga có thể dễ dàng triển khai các hoạt động về phía tây. Đường cao tốc E-50 trải dài về phía tây từ thành phố, kết nối với Pavlograd ở Dnipropetrovsk. Đường cao tốc này sau đó nối với Dnipro, một trong những thành phố lớn của miền trung Ukraine.

Pokrovsk được xem là trung tâm hậu cần quân sự quan trọng của Ukraine. Việc mất đi một trong những thành phố được phòng thủ tốt nhất ở Ukraine có thể mang lại cho Nga một số lợi thế về hậu cần cho các cuộc tấn công trong tương lai, khi Moscow tiếp tục đặt mục tiêu kiểm soát hoàn toàn phần còn lại của tỉnh Donetsk.

Ukraine đang triển khai nỗ lực trên cả "mặt trận" quân sự và ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua.

Trận chiến khốc liệt ở Pokrovsk và các điểm nóng chiến lược khác diễn ra khi Mỹ, Ukraine và châu Âu đang thảo luận về thỏa thuận hòa bình do chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất. Các cuộc đàm phán diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 23/11.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết bản kế hoạch do Washington xây dựng gồm từ 26 đến 28 điểm, tùy theo phiên bản tài liệu đang tiếp tục được chỉnh sửa sau các cuộc tham vấn với phía Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi kết quả “thực chất” của cuộc họp. Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định những quan ngại then chốt của Ukraine đã “được giải quyết triệt để” và rằng “cuộc đàm phán đánh dấu một bước tiến quan trọng”.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cũng bày tỏ sự lạc quan, mô tả phiên họp với phái đoàn Mỹ “rất hiệu quả”. Ông khẳng định các phái đoàn đang hướng tới “nền hòa bình công bằng và lâu dài mà người dân Ukraine xứng đáng được hưởng”.