Ukraine nói Nga đã đồng ý với các đề xuất chấm dứt xung đột

Ông David Arahamia, thành viên cấp cao đoàn đàm phán của Ukraine với Nga (Ảnh: TASS).

Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 2/4, ông David Arakhamia, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cũng là thành viên đoàn đàm phán Ukraine, cho hay các cuộc đàm phán giữa hai bên đang có những tín hiệu tích cực.

"Nga đã phản hồi chính thức với tất cả các đề xuất của Ukraine, họ đã nhất trí với lập trường của Ukraine, ngoại trừ vấn đề Crimea", ông Arakhamia nói. Ông cho biết, mặc dù "chưa có xác nhận chính thức bằng văn bản", nhưng Nga đã nhất trí "bằng lời".

Cụ thể, theo quan chức này, trong các cuộc đàm phán, Moscow đã nhất trí quan điểm rằng, trưng cầu dân ý về vị thế trung lập của Ukraine "là cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng hiện nay". Khi được hỏi liệu điều gì xảy ra nếu người dân Ukraine phản đối vị thế trung lập, ông Arakhamia nói: "Chúng tôi sẽ trở quay trở lại tình trạng xung đột hoặc tiến hành các vòng đàm phán mới".

Vị thế trung lập của Ukraine là một trong những điều kiện mà Moscow đưa ra trong số các yêu cầu khác để Nga quyết định có chấm dứt chiến dịch quân sự hiện nay hay không. Nga từng đề xuất Ukraine áp dụng mô hình quốc gia trung lập giống như của Áo hay Thụy Điển. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ phương án đó và tuyên bố Ukraine muốn một mô hình trung lập mà ở đó họ có được cam kết đảm bảo an ninh từ bên thứ 3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đã gửi văn bản dự thảo về đảm bảo an ninh cho một số nước và hy vọng rằng một số nước công khai tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine. "Chúng tôi cần đảm bảo an ninh từ những nước hàng đầu.

Chúng tôi muốn các quốc gia, những bên muốn đảm bảo an ninh cho Ukraine, công khai tham gia cùng Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ", ông Zelensky cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News hôm 1/4. Ông Zelensky cho hay, các quốc gia trên là những nước đã bày tỏ sự sẵn sàng trở thành bên đảm bảo an ninh cho Ukraine, hoặc là những nước đã được Kiev liên hệ và trao đổi dự thảo về đảm bảo an ninh.

Về phần mình, ông Arakhamia nhấn mạnh: "Hệ thống đảm bảo an ninh mới cho Ukraine, đó là một hiệp ước quốc tế sẽ được ký kết và phê chuẩn bởi tất cả các bên bảo đảm".

Một số chuyên gia nhận định, đề xuất này có nhiều điểm tương đồng với quy tắc phòng vệ tập thể thuộc Điều 5 trong hiệp ước của NATO mặc dù Ukraine không phải là một thành viên của liên minh quân sự này.

Nga hiện chưa bình luận về những tuyên bố mới nhất của Ukraine, song người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho biết các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn đang diễn ra dù không hề dễ dàng.

Nói về khả năng diễn ra cuộc gặp cấp nguyên thủ giữa hai nước, ông Arakhamia cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã liên hệ với cả hai bên và sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp như vậy. "Tuy chưa ấn định thời gian, địa điểm, nhưng chúng tôi tin rằng cuộc gặp đó nhiều khả năng sẽ diễn ra ở Ankara hoặc Istanbul", ông Arakhamia nói.