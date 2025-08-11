Ukraine lên tiếng về đề xuất hòa bình của Tổng thống Trump

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga ngày 10/8 tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận nhượng bộ Nga, đồng thời cho rằng mỗi sự nhượng bộ đều dẫn đến nguy cơ xung đột gia tăng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/8 cũng bác bỏ ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ, đề cập tới các khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

Ông Zelensky cho rằng Nga đang tìm cách đổi lệnh ngừng bắn lấy việc công nhận các vùng lãnh thổ mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập.

Tuyên bố của các quan chức Ukraine được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/8 nói rằng, một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Moscow và Kiev có thể sẽ bao gồm "một số trao đổi lãnh thổ".

“Đây là vấn đề rất phức tạp. Nhưng chúng ta sẽ lấy lại một số lãnh thổ, và chúng ta sẽ hoán đổi một số khác. Sẽ có việc trao đổi lãnh thổ vì lợi ích của cả hai bên”, ông Trump nói, song không nêu cụ thể những vùng lãnh thổ nào có thể nằm trong kế hoạch hoán đổi.

Ngày 10/8, ông Zelensky nhấn mạnh: "Cuộc chiến phải kết thúc một cách công bằng", đồng thời khẳng định các đồng minh đang bảo vệ lợi ích an ninh của châu Âu.

Trong bối cảnh gia tăng áp lực để đạt được một thỏa thuận hòa bình, Tổng thống Trump nói rằng Tổng thống Zelensky "sẽ phải chuẩn bị ký kết một điều gì đó", nhưng không nêu rõ những điều khoản nào có thể được đưa vào thỏa thuận.

Vào ngày 6/8, Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, đã có cuộc gặp gỡ, thảo luận kéo dài 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin.

Cuộc trao đổi được đánh giá là “rất hữu ích và mang tính xây dựng”. Tổng thống Trump cũng ca ngợi kết quả này là “vô cùng hiệu quả”, và nhấn mạnh rằng các bên sẽ nỗ lực chấm dứt xung đột trong những ngày và tuần sắp tới.

Đặc phái viên Witkoff cho biết phía Nga đã bày tỏ sẵn sàng thảo luận về một lệnh ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, thành công của các cuộc đàm phán sẽ phụ thuộc vào khả năng các bên đạt được thỏa thuận về các điều khoản cụ thể, bao gồm các vùng phi quân sự và cơ chế kiểm soát.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Đặc phái viên Mỹ tại Moscow đã diễn ra tốt đẹp. Theo ông, đây là một trong những tín hiệu cho thấy hòa bình Ukraine đang đến gần hơn.

Ông Rubio thừa nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng sẽ đòi hỏi những nhượng bộ khó khăn. Dù “mọi người đều muốn xung đột chấm dứt”, nhưng ông nhấn mạnh thách thức nằm ở việc đạt được đồng thuận về các điều khoản.

Trong những ngày gần đây, các quan chức Mỹ đã công khai cân nhắc đến khả năng trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine để đổi lấy hòa bình.

Hãng tin Bloomberg ngày 8/8 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, các quan chức Mỹ và Nga đang thảo luận về một thỏa thuận lãnh thổ, nhằm mục đích chấm dứt xung đột và đặt nền móng cho một lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán kỹ thuật hướng tới một giải pháp hòa bình cuối cùng.

Ukraine đang kiểm soát phần phía bắc của các tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, cũng như một phần của tỉnh Donetsk. Trong khi đó, Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea và 4 tỉnh gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 8/8 xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau tại Alaska vào ngày 15/8.

Ông Ushakov cho biết Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ tập trung thảo luận về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Ukraine trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska.

Theo giới chuyên gia, một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine có thể được ký kết vào tháng 9 nếu cuộc gặp sắp tới giữa lãnh đạo Mỹ và Nga thành công.