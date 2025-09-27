Ukraine không nhượng lãnh thổ cho Nga, sẵn sàng giành lại các vùng đã mất

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Pravda).

"Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận những vùng lãnh thổ đang bị Nga tạm thời kiểm soát. Chúng tôi không thể làm điều này", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn được hãng tin Axios phát sóng hôm 26/9, ngay trước khi ông rời phiên họp tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York.

Nhà lãnh đạo Ukraine tái khẳng định lập trường lâu nay của mình rằng Kiev sẽ không bao giờ thừa nhận việc mất lãnh thổ vào tay Nga.

Việc lựa chọn giải pháp ngoại giao để lấy lại các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát, thay vì chỉ dựa vào các biện pháp quân sự đơn thuần, được nhà lãnh đạo Ukraine coi là một "thỏa hiệp" tốt.

"Nếu chúng tôi không có đủ sức mạnh để lấy lại những vùng lãnh thổ này, chúng tôi sẵn sàng đàm phán về điều đó. Chúng tôi sẵn sàng lấy lại chúng vào một thời điểm nào đó trong tương lai bằng con đường ngoại giao, chứ không phải bằng vũ lực. Và tôi nghĩ đây là một thỏa hiệp tốt cho tất cả các bên, đó là chúng tôi phải quyết định những vấn đề này ngay bây giờ thông qua đối thoại và ít tổn thất hơn", ông Zelensky nói.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Zelensky nói với Axios rằng ông đã kêu gọi cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine.

Axios cũng dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp tên lửa Tomahawk để buộc Nga phải ký kết thỏa thuận hòa bình.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News vào ngày 23/9, Tổng thống Ukraine cho biết ông đã có một "cuộc trao đổi tốt đẹp" với Tổng thống Trump và tin rằng lập trường của chủ nhân Nhà Trắng đã thay đổi.

“Ông ấy đã hiểu rằng chúng tôi không thể trao đổi lãnh thổ. Điều đó là không công bằng”, ông Zelensky nói về cuộc trao đổi với nhà lãnh đạo Mỹ.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Trump khẳng định ông tin Kiev “ở vào vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ” nếu Liên minh châu Âu (EU) và NATO tiếp tục hỗ trợ.

Chủ nhân Nhà Trắng lập luận, sau hơn 3 năm, Nga đã không thể đánh bại lực lượng Ukraine và Moscow đang rơi vào “rắc rối kinh tế lớn” vì cuộc xung đột.

Theo Tổng thống Trump, “với thời gian, sự kiên nhẫn và sự hỗ trợ tài chính từ châu Âu và đặc biệt là NATO, việc (Ukraine) khôi phục các đường biên giới ban đầu hoàn toàn có khả năng xảy ra”.

Những tuyên bố trên được coi là sự thay đổi đáng kể trong lập trường của nhà lãnh đạo Mỹ về cuộc xung đột Ukraine.

Một số vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Năm 2022, Nga đã tuyên bố sáp nhập và yêu cầu Ukraine nhượng lại các tỉnh Donetsk, Lugansk (hay còn gọi là Donbass), Kherson và Zaporizhia, mặc dù Nga chưa kiểm soát được hoàn toàn các vùng lãnh thổ này. Nga cũng sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hồi tháng 3 cho rằng, Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt chiến sự với Nga, khẳng định đây là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào giữa hai bên.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine nhiều lần tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận mất đi các vùng lãnh thổ, ngay cả khi Mỹ yêu cầu để đạt được giải pháp hòa bình.