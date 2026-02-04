Ukraine hành động khẩn sau trận tập kích chưa từng có của tên lửa Nga

Tổng thư ký NATO Mark Rutte thăm một nhà máy nhiệt điện bị hư hại nặng nề do các cuộc tấn công của Nga vào Kiev hôm 3/2 (Ảnh: Reuters).

Vào đêm 2/2, rạng sáng 3/2, Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn vào Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã vô hiệu hóa 450 trong số 521 tên lửa và máy bay không người lái của Nga, trong khi 27 tên lửa và 31 máy bay không người lái đã lọt lưới phòng không và tấn công các mục tiêu tại 27 địa điểm ở Ukraine.

Các cơ sở năng lượng của Ukraine đã bị tấn công ở nhiều khu vực, với thiệt hại nặng nề nhất được báo cáo ở thủ đô Kiev, các vùng Kharkov, Dnipro, cũng như các vùng Vinnytsia, Odesa và Zaporizhzhia.

Trong cuộc họp trực tuyến hôm 3/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả cuộc không kích mới nhất của Nga là đòn tấn công có chủ đích vào hệ thống năng lượng của Ukraine, được thực hiện bằng số lượng lớn tên lửa đạn đạo.

Ông Zelensky cho biết Nga đã thực hiện một cuộc tấn công kỷ lục trong đêm, sử dụng 28 tên lửa hành trình và 43 tên lửa các loại bay theo quỹ đạo đạn đạo.

Ông Zelensky nói thêm rằng những mục tiêu như vậy chỉ có thể bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không Patriot.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh nhu cầu khẩn cấp của Ukraine về việc bổ sung thêm tên lửa để đối phó các cuộc tấn công của Nga.

Sau cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất của Nga, ông Zelensky tuyên bố sẽ nêu vấn đề này với Mỹ và hy vọng các đối tác sẽ không im lặng. Ông cũng đang thảo luận trực tiếp vấn đề này với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

"Chúng tôi mong chờ phản hồi từ Mỹ về các cuộc tấn công của Nga. Đây là đề xuất từ ​​Mỹ: tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong thời tiết mùa đông lạnh giá trong khi tiến trình ngoại giao vẫn tiếp diễn. Đó là một yêu cầu cá nhân từ tổng thống Mỹ. Chúng ta đã thấy Nga đáp trả yêu cầu đó bằng đợt tấn công tên lửa đạn đạo mạnh nhất từ ​​trước đến nay”, ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ điều chỉnh hoạt động của nhóm đàm phán sau cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Cuộc không kích của Nga diễn ra khi Nga, Ukraine và Mỹ chuẩn bị tiến hành vòng đàm phán 3 bên thứ hai trong tuần này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump không ngạc nhiên trước cuộc tấn công mới nhất của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

“Đây là hai quốc gia đã tham gia vào một cuộc chiến rất tàn khốc trong nhiều năm - một cuộc chiến sẽ không bao giờ bắt đầu nếu tổng Thống (Trump) vẫn còn tại chức”, bà Leavitt nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã đề nghị Nga ngừng tập kích Kiev và các thành phố khác của Ukraine do thời tiết cực lạnh tại nước này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Moscow đã đồng ý với đề nghị của Tổng thống Mỹ về việc tạm ngừng các cuộc tập kích đường không vào Ukraine cho đến ngày 1/2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, trận tập kích mới nhất của Nga dường như báo hiệu sự kết thúc của thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn về năng lượng.