Ông Medvedev nói về tương lai chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

"Sớm thôi", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 1/2 khi được blogger chiến tranh Nga WarGonzo hỏi về thời điểm Nga sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo ông Medvedev, chiến thắng quân sự của Nga ở Ukraine đã có thể nhìn thấy rõ qua một số tiêu chí.

“Rõ ràng, việc đạt được một chiến thắng quân sự là rất quan trọng. Và điều đó có thể thấy qua một số tiêu chí”, cựu Tổng thống Nga nói, đồng thời cho biết ông mong muốn các mục tiêu trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine được hoàn thành càng sớm càng tốt.

“Tôi muốn điều này xảy ra nhanh nhất có thể”, ông nhấn mạnh.

Ông Medvedev cũng cho biết các mục tiêu của Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra ngay từ đầu và nhìn chung vẫn không thay đổi kể từ đó.

“Các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt đã được Tổng thống Vladimir Putin nêu ra ngay từ đầu. Kể từ đó, chúng hầu như không thay đổi”, ông Medvedev nhấn mạnh.

Ông Medvedev tuyên bố mục tiêu chiến thắng của Nga trong chiến dịch quân sự còn bao gồm việc ngăn chặn các xung đột mới.

Ông cho rằng, việc đạt được một chiến thắng quân sự là rất quan trọng, nhưng cũng cần phải suy nghĩ về những gì sẽ diễn ra sau đó.

"Điều quan trọng không kém là phải suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Suy cho cùng, mục tiêu của chiến thắng là phải ngăn chặn các cuộc xung đột mới", ông Medvedev nói trong cuộc phỏng vấn với TASS, WarGonzo và Reuters.

Trước đó, Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho biết các cuộc đàm phán tiềm năng với Ukraine nên được coi là giai đoạn cuối cùng của chiến dịch quân sự nhằm thực hiện tất cả các nhiệm vụ do Tổng thống Putin đặt ra.

Tổng thống Putin từng đưa ra một đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Đề xuất này bao gồm Ukraine phải công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea và 4 tỉnh (Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk). Đây là các khu vực Nga đã tuyên bố sáp nhập ở Ukraine, sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine.

Theo đề xuất của Tổng thống Putin, Ukraine cũng phải duy trì tình trạng không liên kết, phi hạt nhân hóa, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, đồng thời các lệnh trừng phạt đối với Nga cũng phải được dỡ bỏ. Ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO.

Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả đề xuất của Moscow là tối hậu thư.

Sau 4 năm xung đột, Nga và Ukraine đang tìm kiếm các cơ hội đàm phán với vai trò trung gian hòa giải của Mỹ.

Tổng thống Zelensky ngày 1/2 thông báo vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian dự kiến ​ diễn ra vào ngày 4-5/2 tại Abu Dhabi.

Vòng đàm phán đầu tiên, được tổ chức vào ngày 23-24/1, đánh dấu hình thức đàm phán ba bên đầu tiên kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào tháng 2/2022.

Các bên mô tả cuộc đàm phán này là “mang tính xây dựng”. Tuy nhiên, vấn đề lãnh thổ vẫn là điểm mấu chốt chính, vì Ukraine từ chối công nhận đường biên giới mới theo đề nghị của Nga.

Tổng thống Zelensky cho biết “Ukraine đã sẵn sàng” cho các cuộc thảo luận thực chất và quan tâm đến việc đạt được một kết quả có thể đưa xung đột tới hồi kết.

Trong khi đó, Nga tuyên bố muốn đạt được mục tiêu bằng con đường ngoại giao, nhưng sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự nếu các cuộc đàm phán thất bại.