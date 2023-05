Ukraine dồn hàng chục nghìn quân, áp sát phòng tuyến chiến lược miền Nam

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị khí tài trước trận chiến (Ảnh: EPA).

"Hiện có vài chục nghìn binh sĩ Ukraine ở mặt trận Zaporizhia. Họ có đủ lực lượng để tiến hành một cuộc tấn công. Họ đã triển khai đủ số lượng binh sĩ để có thể hành động trong khu vực Zaporizhia", Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào "We Are Together with Russia", nói với hãng tin Tass hôm 4/5.

Vào tối 3/5, các lực lượng Ukraine đã cố gắng tiến hành một cuộc trinh sát gần thị trấn Orekhovo. Theo ông Rogov, các lực lượng Ukraine đã rút lui sau khi mất 30 quân và 2 đơn vị thiết bị. Trận chiến kéo dài khoảng một giờ và lực lượng Ukraine bị tấn công sau một trận pháo kích dữ dội.

Trước đó, ông Rogov nói rằng, vào ngày 30/4, Bộ chỉ huy Ukraine đã hoàn thành việc triển khai lữ đoàn tấn công đường không số 46, cũng như các lữ đoàn 116 và 118 đến khu vực Zaporizhia, ngoài 12.000 binh sĩ đã sẵn sàng chiến đấu gần Gulyaipole và Orekhov.

Theo ông Rogov, trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công ở khu vực này, các đơn vị Ukraine sẽ tránh giao tranh trong các thành phố do thiếu lực lượng, nhưng sẽ tiến công đến Biển Azov phía đông Melitopol để cắt hành lang trên bộ tới bán đảo Crimea.

Ông Rogov xác nhận, cuộc tấn công vào ban đêm của các lực lượng Nga nhằm vào thành phố Zaporizhia đã đánh trúng 3 cơ sở mà quân đội Ukraine sử dụng cho các hoạt động tác chiến. Quan chức thân Nga cho biết một cuộc tấn công tên lửa của lực lượng Nga vào một địa điểm huấn luyện của quân đội Ukraine ở thành phố Zaporizhia khiến quân đội Ukraine mất hàng chục binh sĩ.

Zaporizhia là một trong 4 tỉnh của Ukraine được Nga tuyên bố sáp nhập hồi tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, quân đội Nga chưa kiểm soát toàn bộ tỉnh này, đặc biệt là tại thành phố thủ phủ Zaporizhia cùng khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Vị trí Zaporizhia trên bản đồ Ukraine (Ảnh: BBC).

Quân đội Ukraine gần đây đã điều động một lực lượng binh sĩ và trang thiết bị quân sự về khu vực này nhằm sẵn sàng cho các cuộc phản công giành lại lãnh thổ.

Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, hôm 3/5 thông báo, cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine đã bắt đầu và sắp bước vào giai đoạn khốc liệt. Ông Prigozhin cho biết quân đội Ukraine bắt đầu phản công với "nhân lực và đạn dược không giới hạn".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin khẳng định các nước phương Tây đang "bơm" vũ khí để giúp Ukraine chuẩn bị phản công lại Nga. Ông cảnh báo, việc này chỉ khiến xung đột leo thang và hủy hoại mọi sáng kiến hòa đàm. Ông kêu gọi chính quyền Kiev và các nhà tài trợ phương Tây cần nhận thức được những hậu quả không thể tránh khỏi do các kế hoạch phản công.

Apty Alaudinov, chỉ huy đơn vị biệt kích thuộc lực lượng đặc biệt Akhmat và là trợ lý của nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không còn quân để chống lại lực lượng Nga sau khi tiến hành cuộc phản công vào mùa xuân.

Theo đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristayko, thời tiết đang gây bất lợi cho kế hoạch phản công của Ukraine. Ông cho biết quân đội Ukraine hiện chưa thể triển khai xe tăng và các phương tiện bọc thép do phương Tây cung cấp vì mặt đất vẫn còn bùn lầy. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cũng cho biết, lực lượng Ukraine đã sẵn sàng phản công, nhưng cần "sự ủng hộ của Chúa, của thời tiết" và phụ thuộc vào quyết định của các chỉ huy.