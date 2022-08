Ukraine chạy đua biến UAV thành "sát thủ cảm tử" đối phó Nga

Một UAV cảm tử của Ukraine (Ảnh minh họa: Quân đội Ukraine).

Theo Forbes, lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, các UAV thương mại trong thời gian qua đã được Kiev tận dụng để tìm mục tiêu, chỉ đạo hỏa lực, đánh giá chiến trường cũng như thả lựu đạn hoặc bom vào mục tiêu Nga.

Trong khi các UAV cỡ lớn R18 lớn mang bom chống tăng, các UAV cỡ nhỏ hơn có thể được gài lựu đạn với độ chính xác cao để tấn công mục tiêu.

Các video do quân đội Ukraine đăng tải cho thấy các UAV thương mại, giá rẻ của nước này mang theo vũ khí lao vào mục tiêu của Nga.

UAV có thể tấn công với độ chính xác cao, thả lựu đạn vào chiến hào và thậm chí lao vào cửa xe quân sự đang mở. Các UAV được cải tiến của Ukraine hoạt động theo cơ chế giống như UAV Mỹ Switchblade 300 và Phoenix Ghost. Chúng sẽ bay lảng vảng trên trời và chờ thời cơ để lao vào mục tiêu.

Ưu điểm của các dòng UAV cải tiến này là giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các UAV vũ trang do các nhà thầu quân sự sản xuất. Thêm vào đó, chúng sẽ có khả năng tấn công mục tiêu hiệu quả hơn so với việc ném lựu đạn vào mục tiêu đối thủ. Mặt khác, chúng cũng giảm thiểu thiệt hại về nhân lực trong khi đưa được vũ khí tiến gần mục tiêu đối thủ.

Các UAV của Ukraine thường tấn công theo cặp. Một chiếc UAV thường có nhiệm vụ khảo sát hiện trường, tìm kiếm mục tiêu đối thủ. Chiếc UAV thứ 2 có gắn vũ trang sẽ làm nhiệm vụ tấn công.

Các UAV tuy không mang được vật quá nặng nhưng vẫn có thể gắn theo lựu đạn Vog-17 - vũ khí mà lực lượng Ukraine thường sử dụng.

Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, các UAV của Ukraine đã phát huy hiệu quả cao khi gây không ít thiệt hại cho mục tiêu quân sự của Nga. Sang giai đoạn thứ 2, khi Nga đưa thêm thiết bị gây nhiễu điện tử và hệ thống phòng không tới miền Đông, Moscow đã bắn rơi nhiều UAV của Kiev.