Ukraine bắt đầu "khát" đạn pháo sau khi tấn công lãnh thổ Nga

Chuyên gia cảnh báo Ukraine đang dàn trải nguồn lực ra nhiều mặt trận và có thể đang đặt mình vào thế khó (Ảnh: Getty).

Financial Times đưa tin, kể từ khi Ukraine tấn công vào vùng Kursk của Nga, các đơn vị của Kiev ở Donetsk đã bắt đầu cảm nhận thấy sự thiếu thốn đạn pháo.

Một chỉ huy lữ đoàn pháo binh Ukraine ở Donbass nói với báo Anh rằng một phần lý do khiến Nga đang đạt được đà tiến ở Donetsk chính là Kiev đang di chuyển nguồn lực quân sự vốn đã khan hiếm về Kursk.

Đơn vị của ông đã bắt đầu phải phân bổ giới hạn số lượng đạn pháo được sử dụng, lần đầu tiên kể từ khi Mỹ nối lại viện trợ cho Ukraine sau nửa năm đình trệ. Ông cho hay, đạn dược đã được chuyển sang mặt trận Kursk, nơi Ukraine tuyên bố giành được hàng chục khu định cư của Nga trên diện tích hơn 1.000km2 trong 2 tuần qua.

Financial Times cũng dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên cho biết, thậm chí chỉ vài ngày trước khi chiến dịch Kursk bắt đầu, hệ thống phòng thủ ở Donetsk đã "xuất hiện vết nứt". Điều này là do Ukraine đã bắt đầu hạn chế đạn pháo và triển khai lực lượng từ trước đó ở mặt trận miền Đông để chuẩn bị đột kích Kursk.

"Quân đội Nga vẫn đang tiến sâu qua hệ thống phòng thủ của Ukraine, giành các làng mạc và thị trấn và đưa Moscow tiến gần hơn đến mục tiêu đã nêu là kiểm soát hoàn toàn khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine", quan chức trên cho hay.

Financial Times, trích dẫn lời các quan chức nắm được thông tin về chiến dịch Kursk, nói rằng Ukraine đã triển khai hơn 10.000 quân, bao gồm nhiều lực lượng đổ bộ tinh nhuệ và các lữ đoàn cơ giới, từ các tỉnh Donetsk và Kharkov để hỗ trợ tấn công lãnh thổ Nga.

Đặc biệt, có ít nhất 20 đơn vị Ukraine đã tham gia chiến dịch Kursk, một số trong đó được cho là lực lượng dự bị để giúp củng cố tuyến phòng thủ và hỗ trợ cho quân đội trên tiền tuyến chính.

Các nguồn tin của Financial Times cũng chỉ ra rằng các sĩ quan và binh lính ở Donetsk được điều đến tham gia chiến dịch Kursk đang phải đối mặt với việc triển khai lâu hơn nữa trên tuyến đầu mà không được luân chuyển.

"Không ai có thể yêu cầu luân chuyển quân ngay bây giờ. Chúng tôi là lực lượng dự bị (ở Donbass) nhưng giờ chúng tôi ở Kursk", một người lính cho biết.

Theo trang tình báo nguồn mở Naalsio, Ukraine có thể đã mất 51 thiết bị quân sự trong chiến dịch Kursk, bao gồm xe bọc thép chở quân Marder do Đức cung cấp, xe Stryker do Mỹ sản xuất và bệ phóng tên lửa HIMARS. Để so sánh, Nga được cho là đã mất 27 thiết bị quân sự.

Trước đó, một số ý kiến cảnh báo rằng, Ukraine có thể sẽ đặt mặt trận Donbass vào tình huống rủi ro khi quyết định tấn công Kursk. Trong những ngày qua, Nga liên tiếp tuyên bố giành lãnh thổ ở Donetsk và đang tiến sát trung tâm hậu cần của Ukraine tại đây.

Mặt khác, vì đang trong thế tấn công nên Ukraine dường như đã chấp nhận thiệt hại lớn về tăng, thiết giáp để đạt đà tiến ở Kursk. Chuyên gia cảnh báo, điều này có thể làm suy yếu sức chiến đấu của Ukraine trên tiền tuyến kéo dài hơn 1.000km vì tập trung nguồn lực vào Kursk.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova cho biết vào ngày 20/8, nước này sẽ sử dụng một phần tiền lãi từ tài sản của Nga bị đóng băng tại EU để mua đạn dược cỡ lớn cho Kiev.