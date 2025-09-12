UAV lần đầu tiên tấn công tại cảng Primorsk quan trọng của Nga

Ảnh chụp màn hình từ video cho thấy vụ cháy sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại Smolensk hôm 12/9 (Ảnh: Telegram).

Thống đốc khu vực này, ông Alexander Drozdenko cho biết, vụ tấn công xảy ra vào ngày 12/9, đánh dấu cuộc tấn công bằng UAV đầu tiên nhằm vào một trong những cảng xuất khẩu dầu mỏ và nhiên liệu lớn nhất của Nga.

Theo Thống đốc Drozdenko, hệ thống chữa cháy đã được kích hoạt và có các mảnh vỡ của UAV được phát hiện tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Leningrad như Vsevolozhsk, Tosno, Pokrovskoye và Uzmino.

Kể từ đầu tháng 8, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu và đường ống, do các cuộc đàm phán hòa bình vẫn đang bị đình trệ.

Các cảng khác, bao gồm cảng Ust-Luga gần đó và cảng Novorossiisk ở Biển Đen, đã liên tục bị nhắm mục tiêu trong những tháng gần đây.

Nga đã điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu dầu thô trong tháng 9 từ các cảng phía tây lên 2,1 triệu thùng mỗi ngày, tăng 11% so với kế hoạch ban đầu, do các cuộc tấn công bằng UAV vào các nhà máy lọc dầu trong nước đã làm giảm nhu cầu dầu thô trong nước.

Thống đốc Drozdenko cho biết, đám cháy trên tàu tại cảng Primorsk đã được dập tắt và không có nguy cơ tràn sản phẩm dầu.

Trong bài đăng trên Telegram, ông nói thêm rằng, hơn 30 UAV đã bị phá hủy trong khu vực này, nhưng không đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine.

Những bình luận dưới bài đăng của ông phản ánh sự lo lắng của người dân địa phương "Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu nữa? Tôi đã mất ngủ cả đêm và cả sáng nay. Tôi chỉ ước mọi chuyện sẽ ổn. Tôi ước mọi chuyện sẽ sớm kết thúc", một người dùng tên Sashulya viết.

Cảng Primorsk nằm trên Vịnh Phần Lan gần St. Petersburg. Cơ quan vận tải hàng không Nga Rosaviatsia cho biết, sân bay Pulkovo ở St. Petersburg đã ngừng hoạt động trong vài giờ vào sáng 12/9.

Quân đội Nga cho biết hệ thống phòng không của họ đã chặn và phá hủy 221 UAV của Ukraine trong đêm. Ngoài Leningrad, nhiều UAV cũng đã bị phá hủy tại các tỉnh như Moscow, Bryansk, Smolensk, Kaluga, Novgorod.

Hiện chưa có báo cáo thương vong.