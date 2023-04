Tỷ phú Mỹ 92 tuổi có thể đã hủy hôn sau 2 tuần công bố cưới lần thứ 5

Ông Rupert Murdoch và bà Ann Lesley Smith (Ảnh: Guardian).

Vanity Fair dẫn các nguồn tin thân cận với ông Murdoch cho biết, tỷ phú truyền thông 92 tuổi có thể đã chấm dứt hôn ước với bà Ann Lesley Smith, 66 tuổi, cựu người dẫn chương trình phát thanh.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh kế hoạch đám cưới của ông Murdoch và bà Smith mới được công bố 2 tuần trước. Trước đó, ông Murdoch đã hoàn tất thủ tục ly hôn với người vợ thứ 4, người mẫu Jerry Hall.

Cả ông Murdoch và bà Smith chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trong bài báo đăng trên New York Post hôm 20/3, ông Murdoch cho biết đã gặp bà Smith vào tháng 9/2022 khi bà đến thăm vườn nho Moraga Estate của ông ở Bel Air, bang California, Mỹ.

"Tôi đã rất lo lắng. Tôi sợ yêu - nhưng tôi biết đây sẽ là lần cuối cùng của tôi. Tốt nhất nên là như vậy. Tôi đang hạnh phúc", ông phát biểu hồi cuối tháng 3.

Bà Smith khi đó cho biết, bà và ông Murdoch, người sở hữu các trang tin và báo lớn như Fox News và Wall Street Journal, có sự liên kết khi chồng trước của bà cũng là người trong ngành truyền thông.

Các nguồn tin nói với Vanity Fair rằng, họ chưa nắm rõ lý do chính xác dẫn tới việc ông Murdoch có thể đã hủy hôn. Tuy nhiên, một lý do được đưa ra có thể là do tỷ phú Mỹ dường như không hài lòng với quan điểm về tôn giáo của bà Smith.

Tỷ phú Murdoch không chỉ nổi tiếng là Chủ tịch Fox Corp, người sáng lập đế chế truyền thông News Corp hay sở hữu khối tài sản 17,6 tỷ USD, mà ông còn có tiếng đào hoa với 4 lần kết hôn rồi ly hôn.

Ông từng kết hôn với cựu tiếp viên hàng không Patricia Booker, nhà báo Anna Murdoch và doanh nhân Wendi Deng. Ông có tổng cộng 6 người con. Năm 2016, ông kết hôn với người vợ thứ tư, cựu người mẫu Jerry Hall, tại Nhà thờ St. Bride, trên đường London. Họ đã ly hôn vào tháng 8/2022.