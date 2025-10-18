Tỷ lệ trẻ em Hàn Quốc dùng thuốc chống trầm cảm tăng nhanh

Học sinh đeo khẩu trang được kiểm tra nhiệt độ khi đến trường trung học Keongbok ở Seoul năm 2020 (Ảnh minh họa: AFP).

Theo Korea Herald, số lượng trẻ em được chỉ định sử dụng thuốc chống trầm cảm ở Hàn Quốc đã tăng lên gấp đôi chỉ trong 3 năm.

Dữ liệu mới nhất từ hệ thống bảo hiểm Y tế Quốc gia Hàn Quốc cho thấy 38.303 trẻ em từ 7 đến 12 tuổi đã được kê thuốc chống trầm cảm trong năm 2024, tăng 104% so với 18.769 ca năm 2021. Ở nhóm vị thành niên từ 13 đến 17 tuổi, số trường hợp được kê thuốc trầm cảm cũng tăng mạnh 73% so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 99.000 ca.

Mặc dù thanh thiếu niên vẫn chiếm đa số trường hợp được chỉ định dùng thuốc, nhưng tốc độ tăng nhanh nhất lại thuộc về nhóm học sinh tiểu học.

“Ngày càng nhiều trẻ em mắc chứng rối loạn cảm xúc. Áp lực học tập sớm và các chương trình học vượt có thể là một phần nguyên nhân của vấn đề. Các em đã phải chịu áp lực trước cả khi có được sự sẵn sàng về mặt cảm xúc”, chuyên gia về sức khỏe tinh thần trẻ em Shin Eui-jin tại bệnh viện Severance ở Seoul, cho biết.

Những phát hiện này dựa trên dữ liệu do cơ quan Giám định dịch vụ Bảo hiểm Y tế biên soạn, được Ủy ban Y tế Phúc lợi - Quốc hội Hàn Quốc thu thập và nhật báo Chosun Ilbo đưa tin lần đầu vào ngày 1/10.

Năm ngoái, hơn 517.000 trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi tại Hàn Quốc đã được kê đơn thuốc điều trị tâm thần, trong đó bao gồm thuốc chống trầm cảm, thuốc chống loạn thần, thuốc giảm lo âu và thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên số trường hợp vượt mức nửa triệu ca.

Ở trẻ em gái, số trường hợp được kê thuốc trầm cảm được ghi nhận cao hơn. Từ năm 2021 đến 2024, số trường hợp nữ thiếu niên được kê thuốc chống trầm cảm trong nhóm này tăng 75%, từ 33.864 lên 59.282 ca. Ở nhóm trẻ em gái nhỏ tuổi hơn, số ca được kê thuốc chống trầm cảm cũng tăng 23% trong cùng giai đoạn.

Khủng hoảng sức khỏe tinh thần đe dọa giới trẻ

Sự tăng vọt của số lượng đơn thuốc phản ánh xu hướng sức khỏe tinh thần tại Hàn Quốc - đất nước có tỷ lệ trầm cảm cao kỷ lục. Đồng thời các mối lo ngại về tình trạng tự tử ở thanh thiếu niên cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo, thúc đẩy nước này phải nhanh chóng hành động.

Trong dữ liệu riêng của Cơ quan Giám định dịch vụ Bảo hiểm Y tế (HIRA) vào tháng 8, số người được điều trị trầm cảm trên toàn quốc đã vượt 1,1 triệu vào năm 2024, tăng 32,9% so với năm 2020. Mức tăng mạnh nhất ghi nhận ở nhóm trẻ dưới 10 tuổi, với số ca chẩn đoán trầm cảm tăng hơn gấp đôi chỉ trong 4 năm.

Số ca tự tử trong nhóm thanh thiếu niên cũng gia tăng. Theo Cục thống kê Hàn Quốc, năm 2024 có 373 người dưới 19 tuổi tử vong do tự tử, so với 317 trường hợp vào năm 2020. Riêng trong nửa đầu năm nay, 180 thanh thiếu niên đã tự tử.

Chuyên gia cảnh báo khủng hoảng không chỉ ngày càng tồi tệ hơn mà còn có xu hướng giảm dần theo độ tuổi.

“Trước đây căng thẳng từ việc học và xã hội thường bắt đầu từ những năm trung học, xong trẻ em ngày nay phải chịu đựng những điều này sớm hơn nhiều”, tiến sĩ Jung Yoo-sook, chuyên gia về sức khỏe tinh thần tại Trung tâm Y tế Samsung, chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc. Ông cũng cho rằng việc tiếp xúc với mạng xã hội cũng khiến trẻ em bị quá tải.

Một khảo sát cấp quốc gia năm 2023 do Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc (KIHASA) thực hiện cho thấy, cứ 3 trẻ trong độ tuổi từ 9 đến 17 thì có một em cho biết không ngủ đủ giấc. Phần lớn học sinh cho rằng nguyên nhân là do các lớp học thêm, bài tập về nhà và việc học trực tuyến. Gần 16% đổ lỗi cho việc sử dụng mạng xã hội hoặc điện thoại thông minh quá mức.

Khủng hoảng sức khỏe tinh thần ở giới trẻ Hàn Quốc là một phần của xu hướng toàn cầu đang lan rộng. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được công bố vào tháng 9, cứ 7 thanh thiếu niên trên thế giới thì có một người đang sống chung với rối loạn sức khỏe tinh thần.

Mỹ Duyên