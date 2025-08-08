Tướng Mỹ thừa nhận Nga vượt trội hơn về UAV

Máy bay không người lái MQ-1C Gray Eagle của quân đội Mỹ (Ảnh: Reuters).

Tướng James Rainey, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Tương lai Lục quân Mỹ, thừa nhận với trang tin The Times (Anh) rằng Mỹ đang đi sau đáng kể so với Nga trong việc phát triển và sử dụng máy bay không người lái (UAV).

Theo tướng Rainey, quân đội Mỹ không thích ứng với những thay đổi "nhanh như chớp" trong lĩnh vực quân sự, điều này tạo ra những rủi ro cho an ninh quốc gia.

Tướng Rainey cảnh báo khoảng cách về UAV có thể dẫn đến "thiệt hại lớn" cho quân đội Mỹ nếu một cuộc xung đột toàn diện nổ ra.

Ông lưu ý rằng vấn đề chính không phải là thiếu công nghệ, mà là tốc độ triển khai chậm. Các công ty tư nhân đã sản xuất máy bay không người lái tiên tiến, hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống phòng không, nhưng quy trình của Lục quân khiến việc mua sắm các hệ thống này không thể diễn ra nhanh chóng.

Ông Rainey mô tả Ukraine là "bãi thử" cho các chiến thuật máy bay không người lái mới. Ông cho hay, Lầu Năm Góc đang nghiên cứu cuộc xung đột này để điều chỉnh cách tiếp cận.

Tướng Mỹ dự đoán tương lai của Lục quân Mỹ nằm ở các robot mặt đất tự động và hàng loạt UAV được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo (AI), có thể phối hợp với nhau để phát hiện và tấn công mục tiêu. Ông ước tính các hệ thống như vậy sẽ được sử dụng hàng loạt trong điều kiện tác chiến trong 2 năm tới.

Tuy nhiên, ông Rainey nhấn mạnh AI sẽ không thay thế con người trên chiến trường.

Theo ông, "một bước đột phá thực sự" chỉ có thể đạt được khi tối ưu hóa tương tác giữa con người và AI, điều này sẽ tạo ra "sự kết hợp hiệu quả nhất". Điều quan trọng nữa là chuyển toàn bộ "rủi ro thương vong" sang UAV, để con người thực hiện những chức năng mà máy móc không thể làm được.

Tướng Rainey nói thêm, sự tụt hậu của Mỹ trong lĩnh vực máy bay không người lái là chất xúc tác cho một cuộc chạy đua vũ trang mới có quy mô tương đương với các cuộc chạy đua vũ trang trong không gian hoặc hạt nhân.

Trong ngân sách quốc phòng năm tiếp theo, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn thay đổi một số ưu tiên, trong đó có tăng lương cho quân nhân, đầu tư thêm vào tên lửa công nghệ cao và máy bay không người lái.

Ngân sách quốc phòng của Mỹ dự kiến tăng chi tiêu cho UAV nhỏ - một phần là do những bài học kinh nghiệm trong cuộc xung đột Ukraine - nơi UAV đã chứng minh là một phần không thể thiếu của chiến tranh chi phí thấp nhưng hiệu quả cao.

Theo báo Wall Street Journal, hầu hết UAV từ các công ty khởi nghiệp của Mỹ được cho là đều có màn trình diễn kém thuyết phục ở Ukraine. UAV do Mỹ sản xuất có giá đắt, hay gặp trục trặc và khó sửa chữa, các binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến và các quan chức Kiev cho biết.

Trước đó, các công ty đều kỳ vọng việc đưa UAV tới cuộc xung đột Ukraine có thể chứng minh năng lực của các vũ khí và họ có thể có thêm đơn hàng cũng như danh tiếng. Tuy nhiên, điều đó trên thực tế đã không xảy ra.

Ngoài ra, báo Mỹ cũng nhận định, đây cũng là tin không vui với Lầu Năm Góc trong bối cảnh UAV đang ngày càng trở thành vũ khí quan trọng trong chiến sự. Việc các công ty Mỹ chưa sản xuất được UAV hiệu quả đồng nghĩa với việc họ chưa thể trở thành nhà cung cấp số lượng lớn loại vũ khí này cho quân đội Mỹ.