Bên trong nhà máy chế tạo UAV lớn nhất thế giới của Nga

Bên trong nhà máy chế tạo UAV của Nga (Ảnh: Zvezda).

Nhà máy Yelabuga chế tạo UAV lớn nhất thế giới của Nga nằm gần thành phố Kazan, thuộc vùng Tatarstan, và được coi là một trong những trung tâm sản xuất UAV chủ lực của nước này.

Theo các báo cáo, tính đến tháng 5, cơ sở tại Alabuga có thể sản xuất khoảng 5.200 UAV mỗi tháng, bao gồm cả UAV tấn công và mẫu mồi nhử.

“Đây là nhà máy lớn nhất thế giới và cũng là nơi bí mật nhất. Ban đầu chúng tôi chỉ dự kiến sản xuất vài nghìn chiếc, giờ con số đó đã tăng gấp 9 lần”, ông Timur Shagivaliev, Giám đốc điều hành Khu kinh tế đặc biệt Alabuga, cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Zvezda.

(Ảnh: Zvezda).

Nhà máy Yelabuga, được khai trương vào năm 2023, từng nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công bằng UAV của Ukraine, lần gần nhất được cho là vào ngày 15/6. Cơ sở này được trang bị xưởng đúc kim loại, xưởng rèn và dây chuyền lắp ráp nội bộ, và sử dụng các linh kiện vận chuyển từ Iran qua biển Caspi và sông Kama.

Một viện nghiên cứu quân sự Nga nói rằng sản lượng UAV của nhà máy tăng 16,9% chỉ riêng trong tháng 5.

Trong số các sản phẩm được chế tạo tại nhà máy có Geran-2, dòng UAV tấn công mà Nga dùng để tập kích Ukraine.

Geran-2, phiên bản nội địa Nga của mẫu UAV Shahed-136 do Iran sản xuất, dài 3,5m, mang đầu đạn 50kg, có tầm bay 1.800km và đạt vận tốc tối đa 300 km/h. Giá mỗi chiếc ước tính chỉ từ 35.000 đến 49.000 USD, rẻ hơn nhiều so với chi phí hàng triệu USD để phóng các tên lửa đánh chặn như Patriot do Mỹ sản xuất.

Theo một báo cáo, riêng trong tháng 6, Nga đã phóng hơn 5.300 UAV Shahed vào Ukraine. Ngày 9/7, Ukraine phải hứng chịu đợt tấn công lớn nhất với 741 UAV và tên lửa.

Trung tướng Christian Freuding, người đứng đầu chính sách Ukraine tại Bộ Quốc phòng Đức, cảnh báo hôm 19/7 rằng Nga đang nhắm tới khả năng phóng tới 2.000 UAV mỗi đêm. Theo ông, Ukraine chỉ có thể ngăn chặn điều này bằng cách tấn công các cơ sở sản xuất UAV của Nga và giảm chi phí đánh chặn.

Tình báo Ukraine hồi tháng 6 cũng báo cáo Nga lên kế hoạch sản xuất 30.000 UAV tầm xa và 2 triệu UAV dạng FPV (góc nhìn thứ nhất) trong năm nay, cho thấy quy mô mở rộng tác chiến UAV đang tăng vọt.

Đáp lại, Ukraine cũng đang đẩy mạnh sản xuất UAV trong nước. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev có thể đạt sản lượng tới 8 triệu chiếc mỗi năm, song vẫn thiếu vốn đầu tư từ nước ngoài để mở rộng quy mô.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov trước đó từng ước tính năng lực sản xuất của Ukraine đạt khoảng 4 triệu chiếc/năm.

Cuộc chạy đua UAV giữa Nga và Ukraine được cho là sẽ định hình chiến trường, với áp lực ngày càng lớn lên cả năng lực sản xuất, khả năng đánh chặn và bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự của mỗi bên.