Trung Quốc tử hình 11 thành viên băng đảng lừa đảo tại Myanmar

Tòa án tại Chiết Giang, Trung Quốc tuyên án tử hình 11 thành viên của gia tộc bị cáo buộc liên quan đến đường dây lừa đảo ở Myanmar vào tháng 9/2025 (Ảnh: CCTV).

Hãng thông tấn Xinhua đưa tin, 11 người đã bị xử tử vào ngày 29/1 sau khi bị tòa án ở thành phố Ôn Châu, miền đông Trung Quốc kết án tử hình vào tháng 9/2025.

Theo cáo trạng, tội danh của các phạm nhân bao gồm “giết người có chủ ý, gây thương tích có chủ ý, giam giữ trái phép, lừa đảo và điều hành sòng bạc”.

Các bản án tử hình đã được Tòa án Nhân dân Tối cao phê chuẩn, sau khi nhận thấy bằng chứng về các hành vi phạm tội được thực hiện từ năm 2015 đến nay là “thuyết phục và đầy đủ”, theo Xinhua.

Trong số 11 người bị hành quyết có các thành viên của “băng đảng gia tộc họ Minh”, những đối tượng đã gây ra cái chết của 14 công dân Trung Quốc và khiến “nhiều người khác” bị thương.

“Người thân của các phạm nhân được phép gặp họ trước khi thi hành án tử hình”, Xinhua đưa tin.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), gia tộc họ Minh, do Ming Xuechang đứng đầu, từ lâu có liên hệ với một khu phức hợp khét tiếng mang tên Crouching Tiger Villa ở Kokang, một khu tự trị nằm trên biên giới Myanmar - Trung Quốc. Vào giai đoạn đỉnh điểm, nhóm này có tới 10.000 người làm việc để thực hiện các vụ lừa đảo và những hoạt động tội phạm khác.

Trung Quốc đã ban hành lệnh truy nã đối với các thành viên gia tộc họ Minh, cáo buộc các đối tượng này lừa đảo, giết người và buôn người, đồng thời treo thưởng từ 14.000 đến 70.000 USD cho việc bắt giữ.

Người đứng đầu gia tộc, Ming Xuechang, sau đó đã tự sát khi đang bị giam giữ, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Theo Xinhua, băng đảng gia tộc họ Minh còn thông đồng với thủ lĩnh của một băng nhóm khác là Wu Hongming - người cũng đã bị xử tử - để thực hiện hành vi cố ý giết người, gây thương tích và giam giữ trái phép các lao động trong các trung tâm lừa đảo, dẫn đến cái chết của 14 công dân Trung Quốc.

Theo Viện Hòa bình Mỹ, một tổ chức do Quốc hội Mỹ thành lập, các băng nhóm lừa đảo ở Đông Nam Á chiếm đoạt hơn 43 tỷ USD mỗi năm.

Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cảnh báo rằng ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp thế giới, bao gồm cả Nam Mỹ, châu Phi, Trung Đông, châu Âu và một số đảo Thái Bình Dương.

Liên hợp quốc ước tính hàng trăm nghìn người đang làm việc tại các trung tâm lừa đảo trên toàn cầu.