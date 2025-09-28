Cầu Đại Vực Hoa Giang (Ảnh: AFP).

Sáng 28/9, giới chức Trung Quốc đã tổ chức lễ thông xe cầu Đại Vực Hoa Giang với chiều cao 625m, vắt ngang sông và hẻm núi hùng vĩ ở tỉnh Quý Châu.

Với chiều cao này, cây cầu đã vượt qua kỷ lục trước đó của cầu Bắc Bàn Giang cao 565m cũng ở Quý Châu, và trở thành cây cầu cao nhất thế giới.

Trung Quốc thông xe cầu cao nhất thế giới (Video: France24).

Truyền hình nhà nước phát trực tiếp hình ảnh ghi từ máy bay không người lái cho thấy xe cộ di chuyển trên cây cầu khổng lồ, những tháp màu xanh lam cao vút chìm trong mây.

Đông đảo người dân, kỹ sư dự án và quan chức địa phương tập trung trên cầu trong lễ khánh thành.

“Việc đưa cầu Đại Vực Hoa Giang vào hoạt động đã rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 bờ từ 2 giờ xuống còn 2 phút”, bà Trương Ân, Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Quý Châu, cho biết.

Bà nhấn mạnh, công trình này “mang lại cải thiện to lớn cho hạ tầng giao thông khu vực, đồng thời tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Trong nhiều thập niên qua, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào các dự án hạ tầng quy mô lớn, song hành cùng quá trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Riêng tỉnh miền núi Quý Châu hiện là nơi tập trung hàng nghìn cây cầu, trong đó có gần một nửa số cầu cao nhất thế giới.

Theo Tân Hoa xã, cầu Đại Vực Hoa Giang mất hơn 3 năm để hoàn thành. Nhịp chính dài 1.420m giúp công trình được công nhận là “cây cầu có nhịp lớn nhất thế giới xây dựng trong khu vực núi non”.

Trong khi đó, kỷ lục cây cầu có kết cấu kiến trúc cao nhất (tính theo chiều cao trụ cầu, không phải khoảng cách đến mặt đất) vẫn thuộc về cầu cạn Millau tại Pháp, với chiều cao 343m.