Trung Quốc phân bổ 75 triệu USD sửa đường sá hỏng do mưa lũ

Mưa lũ gây thiệt hại cho hệ thống giao thông đường bộ của Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, Li Ying, ngày 28/8 cho biết từ đầu mùa lũ vào tháng 7, ước tính sơ bộ có khoảng 23 tỉnh, khu vực và thành phố chịu thiệt hại do mưa lũ, chiếm hơn 2/3 số đơn vị hành chính của Trung Quốc.

Theo ước tính, mưa lớn trên toàn quốc đã gây thiệt hại khoảng 2,24 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng đường bộ nước này.

Bà Li cho biết thêm, tính đến nay, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính Trung Quốc đã phân bổ khoảng 74,88 triệu USD nhằm hỗ trợ các địa phương sửa chữa lại hệ thống đường bộ bị hư hại.

Trong khi đó, theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, kể từ tháng 4 năm nay, chính phủ đã phân bổ 804,46 triệu USD cho công tác cứu trợ thiên tai.

Hồi đầu tháng, Xinhua đưa tin, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ riêng 9,81 triệu USD từ ngân sách trung ương để khẩn trương sửa chữa các tuyến đường bị hư hại do lũ lụt tại 7 tỉnh trọng điểm.

Khoản tiền này được ưu tiên sử dụng để khắc phục các sườn dốc bị sạt lở, sửa chữa hệ thống cầu đường hư hỏng và khôi phục nguyên trạng những khu vực bị ngập nước, nhằm nhanh chóng đưa cuộc sống và sinh hoạt của người dân trở lại bình thường.

Đây là một phần trong nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai và duy trì ổn định giao thông của chính phủ Trung Quốc, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt.

Mùa mưa năm nay tại Trung Quốc chính thức bắt đầu từ ngày 1/7, mang đến lượng mưa lớn kỷ lục ở cả hai miền Bắc, Nam. Theo Đài quan sát Khí tượng Bắc Kinh, một số khu vực đã ghi nhận lượng mưa trên 70mm chỉ trong vòng 6 giờ, thậm chí vượt quá 100mm trong 24 giờ.

Bộ Tài nguyên Nước đã kêu gọi các chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, tăng cường dự báo và cảnh báo sớm, phòng chống lũ quét và ngập úng đô thị, kịp thời di dời người dân có nguy cơ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Tố Uyên