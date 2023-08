Trung Quốc cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản

Người mua kiểm tra cá tại cảng cá Numanouchi ở Iwaki, tỉnh Fukushima, Nhật Bản vào ngày 24/8 (Ảnh: Bloomberg).

"Để ngăn chặn hoàn toàn các rủi ro an toàn thực phẩm do ô nhiễm phóng xạ từ nước thải hạt nhân của nhà máy Fukushima ra biển, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng Trung Quốc và đảm bảo an toàn cho thực phẩm nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã quyết định đình chỉ hoàn toàn việc nhập khẩu thủy hải sản có nguồn gốc từ Nhật Bản từ ngày 24/8", Cơ quan Hải quan Trung Quốc thông báo.

Quyết định của Trung Quốc được đưa ra sau khi Nhật Bản tiến hành xả thải nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima ra Thái Bình Dương.

Bắc Kinh hồi đầu tuần tuyên bố sẽ thực hiện "các bước cần thiết" để đảm bảo an toàn thực phẩm và môi trường biển. Trước đó, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho biết cơ quan này sẽ tăng cường giám sát mức độ phóng xạ ở các vùng biển của Trung Quốc và theo dõi mọi tác động từ việc xả thải của Nhật Bản.

Trung Quốc đã cấm nhập khẩu thực phẩm từ 10 quận xung quanh nhà máy Fukushima. Chính quyền Hong Kong tuần này cũng công bố lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ các tỉnh này, trong đó có 4 tỉnh không giáp biển.

Chính phủ Nhật Bản đã nhiều lần tuyên bố rằng việc xả nước sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và việc xả nước đã qua xử lý là tương đối phổ biến trong lĩnh vực hạt nhân.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hồi tháng 7 cho biết, bản đánh giá kéo dài hai năm cho thấy, các kế hoạch xả nước phóng xạ đã qua xử lý ra biển của Nhật Bản đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Tuy vậy, các nghiệp đoàn đánh cá địa phương của Nhật Bản từ lâu đã phản đối kế hoạch này, cho rằng việc xả thải sẽ xóa bỏ mọi nỗ lực khôi phục uy tín của Nhật Bản, trong bối cảnh một số quốc gia đã cấm nhập khẩu một số thực phẩm của Nhật Bản vì lo ngại nhiễm phóng xạ sau thảm họa.