Trung Quốc muốn hoàn thành tiêm chủng cho 160 triệu trẻ em đến cuối năm

Dân trí Trung Quốc xem việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em là yếu tố quan trọng trong chiến lược đạt miễn dịch cộng đồng, nhưng một số cha mẹ vẫn chần chừ cho con tiêm chủng.

Trung Quốc đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine cho trẻ em (Ảnh minh họa: Xinhua).

Khi nhiều nước trên thế giới đang thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho người trưởng thành trước mối đe dọa của biến chủng mới Omicron, Trung Quốc đã bắt tay vào chiến dịch đầy tham vọng: tiêm chủng đầy đủ cho 160 triệu trẻ em vào cuối năm 2021. Chiến dịch có tên gọi "Tiêm chủng cho những chiến binh nhỏ" đã có khởi đầu thuận lợi và nhanh chóng.

Theo dữ liệu gần đây nhất của chính phủ Trung Quốc, trong 2 tuần đầu tiên triển khai chiến dịch, 84 triệu trẻ em từ 3-11 tuổi, chiếm khoảng 50% dân số đủ điều kiện tiêm chủng, đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên. Trong khi đó ở Mỹ, chỉ mới 2,6 triệu trẻ em từ 5-11 tuổi được tiêm mũi vaccine trong khoảng thời gian gần như tương tự.

Con số này cho thấy nỗ lực lớn của Trung Quốc trong chiến lược hướng tới đạt miễn dịch cộng đồng khi chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa sẽ diễn ra Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh. Với 1,1 tỷ người trưởng thành đã được tiêm chủng, việc tiêm phủ vaccine cho trẻ em là một phần quan trọng để hướng tới miễn dịch cộng đồng.

Yanzhong Huang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu tại Đại học Seton Hall, cho biết: "Trung Quốc hy vọng tăng tỷ lệ tiêm chủng để có thể sớm mở cửa trở lại".

Trung Quốc hiện là quốc gia cuối cùng trên thế giới vẫn kiên quyết thực hiện chiến lược "Zero Covid" (Không Covid). Các thành phố hàng triệu dân tiếp tục đóng cửa trong các đợt bùng phát dịch quy mô nhỏ.

Vào tháng 6, Trung Quốc đã phê duyệt việc sử dụng vaccine Sinovac và Sinopharm cho trẻ em từ 3-17 tuổi. Tuy nhiên cho đến cuối tháng 10, Trung Quốc mới bắt đầu tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi, ngoại trừ những trẻ ít nguy cơ.

Mặc dù không có nhiều dữ liệu được cung cấp, nhưng 2 loại vaccine được Trung Quốc phê duyệt dựa trên các thử nghiệm Giai đoạn 1 và 2 cho thấy chúng an toàn cho trẻ em. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tính an toàn và hiệu quả của các loại vaccine này đối với trẻ "không khác biệt đáng kể" so với vaccine dành cho người trưởng thành.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cha mẹ Trung Quốc do dự không cho con tiêm vaccine vì lo ngại về vấn đề an toàn.

Vào ngày 5/11, Nicolas Zhang ở thành phố Thâm Quyến nhận được tin nhắn thông báo từ trường mẫu giáo về việc cho con gái 5 tuổi đi tiêm vaccine. Zhang cho biết cả anh và vợ đều đã tiêm chủng, nhưng vẫn chần chừ không cho con gái đi tiêm.

"Sau những đợt tiêm chủng ồ ạt, có bao nhiêu người trong số trẻ đã bị phản ứng?", Zhang, 35 tuổi, đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, các giới chức và chuyên gia y tế đã lên tiếng trấn an, cho rằng các cha mẹ nên cho con tiêm vaccine nhằm bảo vệ sức khỏe cho các con và vì lợi ích của đất nước.

Vì vậy, bất chấp sự do dự của nhiều bậc cha mẹ như Zhang, Trung Quốc có thể sẽ tiêm phủ vaccine cho hầu hết trẻ em vào cuối năm nay.

Thanh Thành

Theo NYTimes