Tối 26/4, tại Khu du lịch biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) diễn ra lễ khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề "Nghi Sơn biển ngọc - Khát vọng vươn xa".

Nằm cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 50km về phía Nam, Nghi Sơn có những tiềm năng phát triển du lịch như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử; du lịch biển và nghỉ dưỡng.

Hàng nghìn du khách, người dân đến tham dự lễ hội du lịch biển Nghi Sơn (Ảnh: Hạnh Linh).

Đặc biệt, cùng với bãi biển Sầm Sơn (thành phố Sầm Sơn), Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa), biển Hải Hòa đang là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với du khách mỗi khi đến Thanh Hóa tắm biển, nghỉ dưỡng.

Biển Hải Hòa được tạo hóa ban cho vẻ đẹp hiếm có với khung cảnh yên bình, bãi cát dài trắng mịn, nước biển xanh trong. Nơi đây còn giữ được nét nguyên sơ, chưa có sự tác động nhiều của con người.

Trong đêm khai mạc, lễ hội du lịch biển Nghi Sơn đã thu hút hàng nghìn người dân cùng du khách thập phương. An ninh tại khu vực diễn ra buổi lễ được đảm bảo.

Một em bé được người thân để lên vai xem chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội du lịch biển (Ảnh: Hạnh Linh).

Tại buổi lễ, du khách thích thú chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm thấp và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu mang đậm nét truyền thống dân tộc và hiện đại nhằm khắc họa vẻ đẹp đa dạng, hấp dẫn của biển Nghi Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn nhấn mạnh, Nghi Sơn là vùng đất có truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng, nơi kết tinh những giá trị vật chất, tinh thần độc đáo, sản sinh ra nhiều bậc hiền tài lưu danh sử sách.

Với bờ biển trải dài 42km, giao thông kết nối thuận lợi, Nghi Sơn đang trở thành "viên ngọc sáng" về du lịch biển ở phía Nam Thanh Hóa.

Du khách đang ghi lại khoảnh khắc bắn pháo hoa trên sân khấu (Ảnh: Hạnh Linh).

Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, những năm qua, thị xã Nghi Sơn đã ưu tiên các nguồn lực cho phát triển du lịch. Đồng thời, địa phương này đang tập trung xúc tiến kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn, điển hình như: Khu du lịch sinh thái biển Tân Dân, Hải Lĩnh, Ninh Hải, Hải Ninh, Bình Minh, khu du lịch sinh thái hồ Hao Hao - Chùa Am Các…

Năm 2024, thị xã phấn đấu đón trên 1,2 triệu lượt khách, với tổng thu du lịch đạt trên 2.300 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu đề ra, thị xã Nghi Sơn đang tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, tập trung đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng các khu, điểm du lịch; bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ du lịch phục vụ du khách, xây dựng hình ảnh du lịch Nghi Sơn an toàn, thân thiện, hấp dẫn.