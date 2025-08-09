Trung Quốc mở cửa hàng robot hình người đầu tiên trên thế giới

"Nhà khoa học Albert Einstein" tại cửa hàng robot ở Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Một cửa hàng đặc biệt vừa mở cửa tại Bắc Kinh đang thu hút sự chú ý khi bày bán hơn 100 mẫu robot, từ chó robot biết nhảy, robot pha cà phê, đến mô hình con người như nhà khoa học Albert Einstein có thể “giảng bài” về thuyết tương đối. Đây là một phần trong chiến lược của Trung Quốc nhằm tăng tốc trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) và robot.

Tọa lạc tại khu công viên công nghiệp robot ở Yizhuang, cửa hàng quy tụ hơn 40 thương hiệu trong nước như Ubtech Robotics và Unitree Robotics, trưng bày hơn 50 mẫu robot thuộc 7 lĩnh vực, từ y tế, công nghiệp,... đến giải trí.

Theo ông Wang Yifan, giám đốc cửa hàng, để robot thực sự trở thành một phần của đời sống, cần nhiều giải pháp cá nhân hóa hơn là chỉ sản xuất hàng loạt. Mô hình cửa hàng “4S” – bán hàng, cung cấp phụ tùng, bảo dưỡng và khảo sát – giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và sở hữu robot. Giá mỗi robot dao động từ khoảng 2.000 nhân dân tệ (hơn 6 triệu đồng) đến vài triệu nhân dân tệ.

Các sản phẩm tại đây đa dạng, từ robot phát thuốc Đông y, robot ném bóng rổ, lật bánh, vẽ tranh, vượt chướng ngại vật đến thú cưng robot. Thậm chí, mô hình nhà khoa học Einstein “biết nói” là điểm nhấn thu hút nhiều khách tham quan.

Sự kiện khai trương diễn ra cùng thời điểm Hội nghị Robot Thế giới 2025, nơi trưng bày hơn 1.500 sản phẩm và giới thiệu 100 mẫu mới từ hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài Trung Quốc.

Với mục tiêu khắc phục những thách thức như dân số già và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, Trung Quốc đã rót hơn 20 tỷ USD trợ cấp vào ngành công nghiệp này trong năm qua và đang chuẩn bị thành lập quỹ trị giá 137 tỷ USD để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp AI và robot.