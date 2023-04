Trung Quốc có ca tử vong đầu tiên trên thế giới vì virus cúm gia cầm H3N8

Một khu chợ gia cầm ở Trung Quốc vào năm 2013 (Ảnh minh họa: AFP).

WHO ngày 11/4 thông báo, một phụ nữ ở Trung Quốc đã tử vong vì virus H3N8. Đây là người đầu tiên được ghi nhận qua đời vì chủng cúm gia cầm này.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, virus H3N8 lần đầu tiên được phát hiện ở các loài chim hoang dã vào những năm 1960 và đã được phát hiện ở các loài động vật khác. Nó được xác định có thể lây nhiễm cho ngựa, chó và hải cẩu. H3N8 chưa từng được phát hiện lây lan cho người cho tới tháng 4 và tháng 5 năm ngoái khi Trung Quốc phát hiện 2 ca bệnh đầu tiên nhiễm virus này.

Theo WHO, ca tử vong đầu tiên vì H3N8 là một phụ nữ 56 tuổi đến từ tỉnh Quảng Đông, đông nam Trung Quốc. Bà ngã bệnh vào ngày 22/2, nhập viện vì viêm phổi nặng vào ngày 3/3 và qua đời vào ngày 16/3.

"Bệnh nhân có nhiều bệnh nền. Bà có tiền sử tiếp xúc với gia cầm sống trước khi phát bệnh và thông tin cho thấy có loài chim hoang dã đã xuất hiện xung quanh nhà bà", thông báo cho hay.

"Không có người nào tiếp xúc gần với ca bệnh trên bị nhiễm virus hoặc có triệu chứng nhiễm virus tính tới điểm báo cáo", WHO cho biết.

Mặc dù WHO phỏng đoán việc người phụ nữ tiếp xúc với gia cầm sống ở một khu chợ dường như là nguyên nhân gây ra lây nhiễm, nhưng tổ chức này chưa thể xác nhận nguồn lây chính xác. WHO kêu gọi mở thêm các cuộc điều tra để xác định xem liệu có sự liên quan nào giữa virus H3N8 khiến người phụ nữ trên tử vong và virus H3N8 đang lây lan trên động vật hay không.

Trong 2 ca H3N8 trên người ghi nhận hồi năm ngoái ở Trung Quốc, một ca có triệu chứng nặng, một ca có triệu chứng nhẹ. Cả 2 ca bệnh đều có khả năng bị nhiễm virus do tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với gia cầm bị nhiễm bệnh, WHO cho biết.

WHO nhận định: "Có vẻ như loại virus này không có khả năng lây lan dễ dàng từ người sang người và do đó nguy cơ lây lan giữa con người ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế được coi là thấp". Tuy nhiên, vì virus cúm không ngừng biến đổi theo thời gian, WHO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát toàn cầu để phát hiện những thay đổi về mầm bệnh, dịch tễ học và lâm sàng liên quan có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người hoặc động vật.

Các trường hợp cúm gia cầm ở người thường là kết quả của việc tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với gia cầm sống hoặc chết bị nhiễm bệnh hoặc môi trường có mầm bệnh.

WHO cho biết, nhiễm cúm động vật có thể dẫn đến các bệnh từ viêm kết mạc hoặc các triệu chứng giống cúm nhẹ đến bệnh hô hấp cấp tính nặng hoặc thậm chí tử vong. Các triệu chứng về tiêu hóa hoặc thần kinh từng được ghi nhận nhưng tương đối hiếm.

Có nhiều loại cúm gia cầm, với các loại virus được mô tả bởi hai loại protein khác nhau - hemagglutinin và neuraminidase (được ký hiệu bằng 2 ký tự H và N trong tên). Cho đến nay, chỉ có 5 loại virus cúm gia cầm đã lây nhiễm cho người. Hai chủng H5N1 và H7N9 chiếm phần lớn số ca nhiễm.