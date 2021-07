Trung Quốc bất ngờ đề xuất phương án mới điều tra nguồn gốc Covid-19

Dân trí Sau khi phản đối kế hoạch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về điều tra nguồn gốc Covid-19, Trung Quốc đã đưa ra một đề xuất thay thế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 29/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, nước này đã gửi một đề xuất thay thế kế hoạch của WHO về tiến hành giai đoạn hai cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19. Tuy nhiên, ông Triệu Lập Kiên không nêu cụ thể liệu Bắc Kinh đã gửi đề xuất đó khi nào và cho cơ quan nào.

"Đây là một kế hoạch chuyên nghiệp dựa trên căn cứ khoa học. Nghiên cứu đã được thực hiện ở giai đoạn một, đặc biệt là những nghiên cứu đã có kết luận rõ ràng, không nên thực hiện lại ở giai đoạn hai", ông Triệu Lập Kiên cho biết.

Ông nói thêm rằng, nhiều nước bày tỏ quan ngại và phản đối kế hoạch của WHO về giai đoạn hai của cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19, song không nêu rõ đó là những quốc gia nào. "Chúng ta nên để các nhà khoa học tìm ra nguồn gốc của đại dịch nhằm ngăn chặn các nguy cơ trong tương lai. Chúng ta cũng cần phản đối các hành động thao túng chính trị", ông Triệu nói.

Trước đó, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đề xuất 5 ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19. Theo đó, trong số các ưu tiên này có việc kiểm tra các phòng thí nghiệm, các viện nghiên cứu hoạt động ở trong khu vực phát hiện các ca nhiễm đầu tiên hồi tháng 12/2019 ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ông Tedros cũng đề nghị các nhà điều tra tập trung ưu tiên điều tra những khu vực địa lý có dấu hiệu sớm nhất của việc lây lan virus SARS-CoV-2. Người đứng đầu WHO kêu gọi tiến hành điều tra thêm về các chợ kinh doanh động vật trong và xung quanh Vũ Hán.

"Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ ủng hộ giai đoạn tiếp theo của quy trình khoa học này bằng việc chia sẻ toàn bộ dữ liệu liên quan trên tinh thần minh bạch", ông Tedros nói.

Ngoài ra, theo ông Tedros, đã có "sự thúc đẩy quá sớm" về giả thuyết virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Đây là giả thuyết mà nhóm chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu đến Vũ Hán điều tra đã bác bỏ trong một báo cáo tháng 3 khi cho rằng nó "rất khó xảy ra". Tuy vậy, ngay sau đó, ông Tedros tuyên bố, WHO vẫn không loại trừ bất cứ giả thuyết nào.

Những tranh cãi về nguồn gốc Covid-19 nóng trở lại hồi tháng 3 năm nay sau khi Thời báo Phố Wall dẫn một báo cáo của giới tình báo Mỹ cho biết, 3 nhân viên của Viện Virus học Vũ Hán phải nhập viện với triệu chứng giống như Covid-19 hồi tháng 11/2019, vài tuần trước khi Trung Quốc công bố các ca bệnh đầu tiên.

Bắc Kinh đã lên tiếng bác bỏ những thông tin trên, bác bỏ giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Trung Quốc phản đối điều tra nguồn gốc Covid-19 giai đoạn hai ở nước này, mặt khác, đề nghị mở rộng điều tra sang các nước khác, trong đó có phòng thí nghiệm ở Mỹ.

