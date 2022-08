Trung Quốc bắt đầu tung đòn "trừng phạt kinh tế" Đài Loan

Cam là một trong những mặt hàng nông sản Đài Loan bị đình chỉ xuất khẩu sang Trung Quốc (Ảnh: Getty).

Tổng cục Hải quan Trung Quốc sáng 3/8 thông báo tạm dừng nhập khẩu các mặt hàng nông sản, bao gồm hoa quả và cá từ Đài Loan. Theo đó, việc nhập khẩu bưởi, cam, chanh cùng các loại trái cây có múi khác cũng như các sản phẩm cá thu đông lạnh từ Đài Loan sang Trung Quốc sẽ bị đình chỉ cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Lý do của quyết định trên là do Hải quan Trung Quốc đã nhiều lần phát hiện tồn dư chất bảo vệ thực vật trong nông sản nhập khẩu từ Đài Loan. Ngoài ra, lo ngại về việc bùng phát dịch Covid-19 do virus tồn tại trên các mặt hàng hải sản Đài Loan cũng được đưa ra.

Ở một diễn biến khác, Bộ Thương Mại Trung Quốc cũng đã cho dừng xuất khẩu cát tự nhiên tới Đài Loan nhưng không nêu rõ lý do cụ thể. Đây được nhận định là một đòn đánh mạnh vào ngành công nghiệp sản xuất chất bán dẫn của Đài Loan do cát nhập khẩu từ Trung Quốc là một nguyên liệu quan trọng để chế tạo sản phẩm công nghệ cao này.

Những động thái trên của Trung Quốc được giới phân tích coi là đòn trừng phạt kinh tế của Bắc Kinh nhằm vào Đài Loan ngay sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến hòn đảo này hôm 2/8. Trước đó, giới truyền thông đưa tin Trung Quốc đã tạm dừng nhập khẩu thực phẩm từ hơn 100 nhà cung cấp Đài Loan.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và các nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan tối ngày 2/8 (Ảnh: Cơ quan đối ngoại Đài Loan).

Tình hình 2 bờ eo biển Đài Loan đã trở nên vô cùng căng thẳng bởi chuyến thăm Đài Loan của phái đoàn cấp cao Quốc hội Mỹ, dẫn đầu bởi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Trong một thông cáo báo chí phát đi tối 2/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi đã vi phạm chính sách "Một Trung Quốc".

"Đây là hành động đùa với lửa rất nguy hiểm. Bất cứ ai đùa với lửa sẽ bị bỏng", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo. Bắc Kinh cho rằng, Mỹ muốn kiềm chế Trung Quốc với sự hỗ trợ của Đài Loan.

Ngay sau khi chuyên cơ chở bà Pelosi hạ cánh xuống căn cứ không quân Tùng Sơn ở thành phố Đài Bắc, 21 máy bay quân sự Trung Quốc đã vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho biết quân đội nước này sẽ tổ chức tập trận tại 6 khu vực xung quanh đảo Đài Loan từ ngày 4 đến 7/8 như một động thái đáp trả nhằm vào chuyến đi của bà Pelosi. Các lực lượng quân đội Trung Quốc trong khu vực cũng đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ.