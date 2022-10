Trung Quốc: Bắc Kinh siết chặt an ninh trước thềm Đại hội XX

Lẵng hoa khổng lồ mừng Quốc khánh Trung Quốc và Đại hội XX ở Quảng trường Thiên An Môn (Ảnh: Tân Hoa xã).

Ngay từ trước Quốc khánh Trung Quốc ngày 1/10, Trường An - trục đường chính lớn nhất thủ đô Bắc Kinh đã được trang hoàng các tiểu cảnh bằng cây và hoa hướng tới Đại hội XX và tái hiện những thành tựu mà nước này đạt được trong những năm qua.

Một lẵng hoa khổng lồ cao 18m, gồm 10 loại hoa đại diện cho các tỉnh, thành của nước này và mang ý nghĩa "Thập toàn thập mỹ" đã được bày ở giữa Quảng trường Thiên An Môn cho đến hết tháng 10. Trong khi đó, quốc kỳ được treo ở một số nơi trên đường phố Bắc Kinh. Những năm gần đây, thủ đô của Trung Quốc thường treo cờ vào những ngày trọng đại, đặc biệt là dịp Tết nguyên đán hay Quốc khánh... Các công viên cũng rực rỡ sắc hoa đón chào Đại hội Đảng.

Chị Vương, một người dân quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh chia sẻ: "Kể từ Đại hội XVIII, không gian xanh trong thành phố ngày càng nhiều. Ngay gần nhà tôi là một công viên lớn, rất tiện cho sinh hoạt, nghỉ ngơi, rèn luyện thân thể. Tôi tin rằng, sau thành công của Đại hội XX, môi trường sinh thái sẽ ngày càng đẹp hơn, đời sống của chúng tôi sẽ ngày càng cao hơn".

Cũng trong những ngày này, an ninh đã được thắt chặt hơn ở Bắc Kinh, đặc biệt là đường Trường An, nơi có Quảng trường Thiên An Môn và Đại lễ đường nhân dân - địa điểm diễn ra Đại hội XX. Các ngã tư trên đại lộ này đã được tăng cường thêm lực lượng chấp pháp và cảnh sát vũ trang. Tính đến ngày 14/10, lịch hẹn tham quan Thiên An Môn đã bị đóng cho đến ít nhất ngày 23/10.

Đường phố và những điểm du lịch nổi tiếng gần nơi diễn ra Đại hội, như Cố Cung, công viên Cảnh Sơn... trở nên vắng vẻ hơn ngày thường. Bên cạnh tăng cường an ninh, thời gian gần đây Bắc Kinh còn siết chặt kiểm dịch. Hàng loạt viện bảo tàng, nhà trưng bày hay nhà hát... ngoài yêu cầu du khách phải có kết quả xét nghiệm trong 72 giờ, còn từ chối phục vụ những người từ nơi khác đến hoặc trở về thành phố trong vòng 7 ngày đầu tiên. Những người này cũng được yêu cầu phải thông báo cho chính quyền địa phương, không tụ tập hoặc đến những nơi đông người trong 7 ngày sau khi đến Bắc Kinh, đồng thời tự theo dõi sức khỏe tại nhà và xét nghiệm PCR 2 lần trong 3 ngày đầu tiên.

Bưu kiện gửi đến thủ đô cũng phải kiểm tra an ninh 2 lần và khử trùng diệt khuẩn. Một số nơi thậm chí còn tạm dừng dịch vụ chuyển phát nhanh về Bắc Kinh dù không có dịch.