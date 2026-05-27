Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc tăng cường theo dõi

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11 Ra hôm 19/4 (Ảnh: KCNA).

Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), các vật thể này được phóng vào khoảng 13h giờ địa phương từ khu vực gần thành phố Jongju thuộc tỉnh Bắc Phyongan.

“Triều Tiên đã phóng thành công một vật thể bay không xác định ra vùng biển phía Tây”, tức vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc, JCS cho hay.

Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên được biết đến của Triều Tiên kể từ ngày 19/4, khi nước này thử nghiệm một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn, mà Bình Nhưỡng tuyên bố đã được trang bị bom chùm. Đây cũng là vụ phóng tên lửa lần thứ 8 của Triều Tiên trong năm nay.

Theo JSC, các tên lửa đã bay khoảng 80km và phía Hàn Quốc đang phân tích thông số kỹ thuật cũng như tầm bay của những vật thể này.

Quân đội Hàn Quốc tuyên bố đang tăng cường giám sát và theo dõi để chuẩn bị cho các vụ phóng tiếp theo có thể xảy ra, duy trì tư thế sẵn sàng và chia sẻ thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản.

Hồi đầu tháng 4, Bình Nhưỡng cũng cho biết đã thử nghiệm một đầu đạn bom chùm mới trên tên lửa đạn đạo và một vũ khí điện từ, trong động thái mà các nhà phân tích đánh giá là "một phần trong nỗ lực nhằm thể hiện khả năng chiến đấu trong một cuộc chiến hiện đại của Triều Tiên".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 3 tuyên bố, vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược và việc mở rộng "năng lực răn đe hạt nhân tự vệ" là điều thiết yếu đối với an ninh quốc gia.

Bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, Triều Tiên đã đẩy nhanh các nỗ lực xây dựng kho vũ khí của mình.

Phản ứng trước vụ phóng thử mới nhất này, trong một cuộc họp báo hôm 26/5,người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il kêu gọi Triều Tiên hợp tác với những nỗ lực của Seoul nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

"Seoul sẽ duy trì mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, đồng thời theo đuổi cách tiếp cận từng bước và thực dụng để giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng và phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế", người phát ngôn bộ này cho biết.