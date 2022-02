Tổng thống Zelensky: Ukraine bị bỏ rơi, lực lượng hùng mạnh đứng nhìn từ xa

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu trước người dân vào sáng sớm hôm nay 25/2 từ Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã liên hệ với các "đối tác" ở phương Tây để nói với họ rằng, số phận của Ukraine đang bị đe dọa.

"Tôi đã hỏi tất cả các nước đối tác xem họ có đứng về phía chúng ta không? Họ đứng về phía chúng ta, nhưng không sẵn sàng kết nạp chúng ta vào cùng liên minh với họ. Tôi đã trực tiếp hỏi 27 nhà lãnh đạo châu Âu liệu Ukraine có thể gia nhập NATO hay không. Mọi người đều lo sợ, không trả lời. Nhưng chúng ta không sợ, chúng ta không sợ bất cứ điều gì", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine đang bị "bỏ rơi" và phải chiến đấu một mình trước sức ép quân sự từ Nga.

"Sáng nay, chúng ta tiếp tục một mình chiến đấu bảo vệ đất nước. Giống như hôm qua, các lực lượng hùng mạnh nhất thế giới vẫn đứng nhìn từ xa", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

"Bất kể tôi đã có bao nhiêu cuộc trao đổi với các lãnh đạo nước ngoài, tôi chỉ nghe được vài điều. Đầu tiên là chúng ta được hỗ trợ. Tôi biết ơn từng quốc gia đã giúp đỡ chúng ta một cách thực chất, chứ không chỉ bằng lời nói. Nhưng điều thứ hai là chúng ta đã bị bỏ lại một mình trong cuộc chiến bảo vệ đất nước. Ai sẵn sàng chiến đấu cùng chúng ta? Thành thật mà nói, tôi không thấy ai", Tổng thống Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky cũng bác bỏ tin đồn rằng ông và gia đình đã rời thủ đô Ukraine. Trước đó, một số nguồn tin tiết lộ Mỹ đã lên kế hoạch sơ tán Tổng thống Ukraine khỏi Kiev.

"Tôi biết có rất nhiều tin giả đang được lan truyền hiện nay. Đặc biệt, họ đồn rằng tôi đã rời Kiev. Tôi vẫn ở lại thủ đô, tôi ở lại với người dân của tôi. Trong một ngày, tôi đã tham gia hàng chục cuộc hội đàm quốc tế, trực tiếp điều hành đất nước của chúng ta. Và tôi sẽ ở lại thủ đô. Gia đình tôi cũng ở lại Ukraine. Các con tôi cũng ở Ukraine. Gia đình tôi không phải là những kẻ phản bội. Họ là công dân của Ukraine", ông Zelensky cho biết.

Ukraine không phải là một thành viên của NATO, nhưng đã từ lâu để ngỏ mong muốn gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Tuy nhiên Nga luôn tìm cách ngăn cản điều này, Moscow thậm chí coi việc Ukraine gia nhập NATO là vấn đề sống còn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/2 thông báo phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine nhằm "phi quân sự hóa" quốc gia láng giềng. Ông Putin đặt điều kiện Ukraine phải duy trì trạng thái trung lập và không triển khai vũ khí trên lãnh thổ để làm điều kiện đàm phán.

"Chúng tôi không ngại Nga, chúng tôi không ngại đối thoại với Nga, đối thoại về mọi thứ: đảm bảo an ninh cho đất nước chúng tôi và duy trì trạng thái trung lập. Nhưng hiện tại chúng tôi không phải là thành viên của NATO - chúng tôi sẽ được đảm bảo an ninh như thế nào? Những quốc gia nào sẽ đảm bảo an ninh cho chúng tôi?", ông Zelensky nói.

Mặc dù tuyên bố tăng cường lực lượng ở Đông Âu, song Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 24/2 tuyên bố liên minh này không có kế hoạch điều quân đến Ukraine.

"Chúng tôi không có binh sĩ ở Ukraine và không có kế hoạch điều quân tới đây", ông Stoltenberg nói.