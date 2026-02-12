Tổng thống Zelensky nêu điều kiện bầu cử

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

“Chúng tôi sẽ tiến hành bầu cử khi tất cả các bảo đảm an ninh cần thiết được thiết lập. Tôi đã nói điều đó rất đơn giản: thiết lập một lệnh ngừng bắn, và sẽ có bầu cử”, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên ngày 11/2. Ông nói thêm, nếu Nga cũng đồng ý, xung đột có thể chấm dứt vào mùa hè này”.

Các cuộc bầu cử ở Ukraine trên thực tế đã bị đình chỉ do tình trạng thiết quân luật kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự năm 2022.

Financial Times trong tuần này đưa tin Ukraine đang cân nhắc khả năng tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống trong vòng 3 tháng tới, sau khi đối mặt với áp lực từ Washington.

Bài báo cũng cho rằng thông báo về bầu cử có thể được đưa ra sớm nhất vào ngày 24/2, dịp tròn 4 năm xung đột Nga - Ukraine. Ông Zelensky đã bác bỏ thông tin trên.

Ông cũng cho biết Washington đề xuất tổ chức một vòng đàm phán khác vào tuần tới về chấm dứt xung đột, và Ukraine đã đồng ý. Theo ông Zelensky, “Nga đang do dự” và chưa phản hồi đề nghị này.

Ông Zelensky nhiều lần nói rằng Ukraine có thể tổ chức bầu cử sau khi một thỏa thuận hòa bình với Nga được ký kết, nhưng gần đây đã phát tín hiệu sẵn sàng cho một cuộc bỏ phiếu nhanh chóng như một phần trong kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Ông cũng cho biết bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc nhượng lãnh thổ cho Moscow nên được đưa ra trưng cầu dân ý.

Ông Zelensky được bầu vào năm 2019 với nhiệm kỳ 5 năm. Nga nhiều lần tìm cách đặt câu hỏi về tính chính danh của ông Zelensky sau năm 2024, thời điểm nhiệm kỳ đó lẽ ra đã kết thúc.

Có một số trở ngại thực tế đối với việc tổ chức bầu cử ở Ukraine, chẳng hạn như bảo đảm an ninh trong suốt chiến dịch vận động và ngày bỏ phiếu, cũng như xử lý vấn đề hàng triệu người tị nạn Ukraine buộc phải ra nước ngoài.

Các cuộc thăm dò cho thấy công chúng Ukraine ít mong muốn tổ chức bầu cử trong thời gian xung đột.