Tổng thống Zelensky hé lộ cuộc sống cá nhân trong 4 năm xung đột

Tổng thống Volodymyr Zelensky, Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska và các con (Ảnh: Instagram).

"Tôi không thể dành ra một ngày cho gia đình để đi chơi với các con", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trải lòng trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP hôm 20/2.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã cố gắng dành thời gian cho vợ, bà Olena, và hai con, nhưng "không phải ngày nào cũng được".

"Sự thật là tôi không dành nhiều thời gian cho họ", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky có 2 con, trong đó con gái Oleksandra, 21 tuổi, và con trai Kyrylo, 13 tuổi.

"Con bé rất trưởng thành", ông Zelensky nói về con gái mình.

Khi nói chuyện với con gái, "tôi hiểu mình còn thiếu sót nhiều", ông Zelensky chia sẻ.

Về việc không thể chu toàn vai trò của người cha khi lãnh đạo Ukraine trải qua 4 năm xung đột với Nga, ông Zelensky nói: "Tôi tin rằng những người mẹ và người bà có thể nuôi dạy con cháu tốt hơn. Họ có thể dạy chúng nhiều điều”.

Nói về con trai mình, ông Zelensky cho biết: "Nhưng có một số điều rất quan trọng mà một cậu bé cần trao đổi với cha mình, giống như những người đàn ông khác. Và gia đình tôi đang thiếu điều đó. Như vậy là chưa đủ".

Ông Zelensky, 48 tuổi, người từng là ngôi sao truyền hình, cho biết ông không còn có thể đến rạp chiếu phim hay nhà hát nữa.

"Tôi không đến cửa hàng, tôi chưa từng đến quán cà phê một lần nào trong suốt những năm chiến tranh”, ông trải lòng.

Khi không công du nước ngoài hoặc thăm quân nhân, ông dành phần lớn thời gian ở trong phủ tổng thống. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông luôn chú ý đến việc "không để bị tăng cân”.

"Ngay cả một buổi tập luyện nhanh trong vòng 25-30 phút cũng khá tốt. Thỉnh thoảng tôi tập tạ nhiều hơn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy", ông nói với AFP.

"Tôi từng rất thích chạy bộ ngoài trời trước khi chiến tranh nổ ra. Bây giờ thì tôi không chạy nữa”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Trong hai năm đầu chiến tranh, ông Zelensky sống trong một hầm trú ẩn bên trong khu vực dành cho tổng thống được canh gác nghiêm ngặt ở thủ đô Kiev.

Tổng thống Zelensky nói rằng hiện tại ông không còn sống trong hầm trú ẩn nữa.

"Theo tôi, điều quan trọng nhất là Nga không thể ép chúng tôi vào hầm trú ẩn nữa”, ông nhấn mạnh.