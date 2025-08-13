Tổng thống Ukraine ra chỉ thị quan trọng về xuất cảnh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/8 cho biết ông đã chỉ đạo chính phủ và Bộ Chỉ huy quân xem xét nới lỏng các hạn chế xuất cảnh đối với công dân nam dưới 22 tuổi. Chỉ thị này nhằm đối phó tình trạng sụt giảm số lượng sinh viên và nguy cơ mất nguồn nhân lực trẻ.

“Tôi đã chỉ đạo chính phủ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự xem xét khả năng đơn giản hóa thủ tục xuất cảnh cho những người Ukraine trẻ tuổi. Hiện nay, có giới hạn độ tuổi tại cửa khẩu đối với những người trên 18 tuổi. Tôi đề xuất nâng giới hạn này lên 22 tuổi để không còn rào cản trong việc xuất cảnh”, ông Zelensky phát biểu tại một diễn đàn hôm 12/8.

Ông nhấn mạnh thêm: "Tôi tin rằng đây là một sáng kiến tích cực và đáng giá, sẽ giúp nhiều người trẻ Ukraine duy trì mối liên hệ với đất nước và phát huy tiềm năng của họ, trước hết là trong lĩnh vực giáo dục, chủ yếu ở Ukraine".

Tại diễn đàn, Tổng thống Zelensky cũng công bố tăng số lượng học bổng dành cho sinh viên bắt đầu từ năm tới.

“Chúng tôi đang mở rộng hỗ trợ cho những người có thành tích học tập xuất sắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục các chương trình hiện tại và khuyến khích sinh viên phấn đấu đạt được thành tích cao hơn nữa”, ông nói.

Kể từ khi xung đột với Nga nổ ra năm 2022, Ukraine áp đặt thiết quân luật, cấm hầu hết nam giới từ 18 tuổi đến 60 tuổi xuất cảnh. Hiện chỉ những người từ 25 tuổi trở lên mới thuộc diện có thể bị gọi nhập ngũ, nhưng lệnh cấm đi lại áp dụng cho toàn bộ nam giới trong độ tuổi này.

Quy định khiến nhiều thiếu niên rời Ukraine trước khi tròn 18 tuổi để tránh lệnh cấm. Theo khảo sát thực hiện hồi tháng 6 của viện NGL.media, năm 2024, chỉ có 197.000 sinh viên Ukraine nhập học các trường đại học và cao đẳng, mức thấp nhất trong 9 năm. Số học sinh phổ thông cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm.

Khảo sát cho thấy một bộ phận đáng kể trong số người rời đi là nam giới 17 tuổi, muốn đảm bảo quyền tự do di chuyển trước khi bước sang tuổi 18, khi họ sẽ bị cấm xuất cảnh.

Theo Ủy ban châu Âu, trẻ vị thành niên chiếm gần 1/3 số người đã rời khỏi Ukraine và đang được bảo vệ tạm thời tại Liên minh châu Âu vào cuối tháng 6.

Làn sóng ra đi này làm dấy lên lo ngại về tình trạng “chảy máu chất xám” lâu dài, khi các chuyên gia cảnh báo Ukraine có thể mất đi một phần đáng kể lực lượng trẻ tài năng và tham vọng nhất nếu xu hướng này không được kiềm chế.

Trước những lo ngại rằng điều này có thể dẫn đến khủng hoảng nhân khẩu học và mất mát nguồn nhân lực lâu dài, Ukraine đã có nhiều cuộc thảo luận về cách giải quyết vấn đề.

Vào giữa tháng 7, quốc hội Ukraine đã thảo luận về khả năng cho phép nam giới từ 18 tuổi đến 24 tuổi được xuất cảnh.