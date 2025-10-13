Tổng thống Ukraine nêu chiến thuật có thể đưa chiến sự đến hồi kết

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng (Ảnh: Getty).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/10 cho biết ông hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sử dụng cùng chiến thuật gây áp lực mà ông đã áp dụng khi làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas để thúc đẩy Nga hướng tới hòa bình ở Ukraine.

“Tôi chúc mừng ông ấy vì tôi nghĩ rằng đây là một thành công lớn của Mỹ và thành công lớn của ông ấy, của Tổng thống Trump, trong tiến trình này”, Tổng thống Zelensky nói với hãng tin Fox News, bình luận về vai trò của Tổng thống Trump trong việc chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

“Điều này cho chúng tôi tín hiệu và hy vọng rằng với áp lực mà Tổng thống Trump đã sử dụng ở Trung Đông để kiến tạo hòa bình, tôi hy vọng ông ấy sẽ sử dụng những công cụ tương tự nhiều hơn nữa để gây áp lực buộc Nga chấm dứt chiến tranh ở Ukraine”, ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Trump qua điện thoại, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận cuộc xung đột Ukraine “khó giải quyết hơn” do quy mô của cuộc chiến và tầm ảnh hưởng của Nga.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh Kiev rất cần năng lực “phòng không thực sự” và khả năng tấn công tầm xa.

“Chúng tôi biết ơn các đối tác, nhưng như vậy vẫn chưa đủ… Chúng tôi đã nói về tên lửa Tomahawk và những thứ khác”, ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế Nga để cắt đứt nguồn tài chính cho nỗ lực chiến tranh.

"Đầu tiên là trừng phạt và thuế quan. Nếu Mỹ áp đặt tất cả các biện pháp trừng phạt lên Nga, trước hết là lĩnh vực năng lượng, và cả lĩnh vực ngân hàng, họ sẽ không có cơ hội lách lệnh trừng phạt", ông Zelensky nhận định.

Đối với tình hình trên chiến trường, Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã không đạt được những bước tiến lớn, thay vào đó đang nhắm mục tiêu vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Tổng thống Zelensky xác nhận cuộc phản công của Ukraine đã đạt được những bước tiến ở khu vực Zaporizhzhia phía nam cũng như ở khu vực Donetsk, nơi được xem là trọng tâm của cuộc xung đột và là nơi Kiev tuyên bố đã đạt được những bước tiến.

Trong nhiều tuần qua, Ukraine tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã tiến quân quanh thị trấn Dobropillia gần trung tâm hậu cần Pokrovsk, một trong những mục tiêu chính của quân đội Nga đang tiến về phía tây qua khu vực Donetsk.

Tổng thống Trump gần đây thừa nhận việc chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine có thể khó khăn hơn so với việc giải quyết xung đột Israel - Palestine.

Nhà lãnh đạo Mỹ ngày 12/10 tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza đã chấm dứt và Trung Đông đang chuẩn bị “bình thường hóa”.

Israel và phong trào Hamas đã đạt được thỏa thuận triển khai giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza theo đề xuất của Tổng thống Trump cũng như vai trò trung gian của Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, ông Trump nói rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Trump tuyên bố ông "rất hòa hợp” với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mặc dù vậy, ông chủ Nhà Trắng nói rằng ông vẫn "thất vọng” về nhà lãnh đạo Nga.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 7, Tổng thống Trump cũng cho biết, trước đây ông tin rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ là cuộc chiến dễ giải quyết nhất đối với ông, bởi vì ông có mối quan hệ tốt với Tổng thống Putin. Tuy nhiên, cho đến nay ông Trump thừa nhận tình hình rất phức tạp.

Chính quyền Tổng thống Trump đã thúc đẩy vai trò trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moscow kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1, nhưng kết quả đạt được vẫn hạn chế.

Ông Trump đã nhiều lần trao đổi với ông Putin, và vào tháng 8, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Alaska.

Cả hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ đều mô tả cuộc hội đàm ở Alaska là hiệu quả. Tổng thống Trump cũng cho biết ông và người đồng cấp Nga đã đồng ý phần lớn lập trường về nhượng bộ lãnh thổ nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin vẫn chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Trump về một lệnh ngừng bắn hoàn toàn giữa Ukraine và Nga.