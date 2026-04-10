Tổng thống Trump vạch lằn ranh đỏ với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/4 đã chỉ trích gay gắt ban biên tập của báo Wall Street Journal về một bài viết cho rằng tuyên bố chiến thắng của ông trước Iran là "quá sớm" và "công việc còn lâu mới hoàn thành, bất chấp những gì ông đã cam kết".

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đã giành “chiến thắng” trong cuộc xung đột, đồng thời nhắc lại lằn ranh đỏ với Iran về việc “không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”.

"Thực ra, đó là một chiến thắng, và không có gì là "quá sớm" cả! Nhờ có tôi, Iran sẽ không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân và rất nhanh thôi, quý vị sẽ thấy dầu mỏ bắt đầu được vận chuyển trở lại, dù có sự hỗ trợ của Iran hay không, và đối với tôi, điều đó không quan trọng", Tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trong bài viết trước đó cùng ngày trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết ông đã yêu cầu Iran ngừng thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz.

“Có thông tin cho rằng Iran đang thu phí đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Họ không nên làm vậy, và nếu đúng như vậy, họ nên dừng lại ngay lập tức!”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Hãng tin NBC News, trích dẫn dữ liệu từ các trang web theo dõi tàu biển MarineTraffic và Kpler, cho biết giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị đình trệ sau khi Mỹ thông báo lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 8/4 tuyên bố vấn đề uranium được làm giàu của Iran là “lằn ranh đỏ” đối với Tổng thống Trump.

“Đây là lằn ranh đỏ mà tổng thống sẽ không lùi bước và tổng thống cam kết vấn đề đó sẽ được thực hiện. Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ được thực hiện thông qua ngoại giao”, bà Leavitt cho biết.

Theo quan chức Nhà Trắng, uranium được làm giàu cao của Iran là vấn đề đứng đầu trong danh sách ưu tiên của Tổng thống Trump khi các cuộc đàm phán với Tehran bước vào giai đoạn tiếp theo sau lệnh ngừng bắn.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ hợp tác với Iran để khai quật và loại bỏ số uranium đã được làm giàu bị chôn vùi trong lãnh thổ Iran do các cuộc tấn công của Mỹ - Israel mùa hè năm ngoái.

Tổng thống Trump tuyên bố Iran sẽ phải ngừng làm giàu uranium - một điều kiện mà Tehran trước đây đã từ chối nhượng bộ.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ước tính Iran còn khoảng 441kg uranium được làm giàu ở mức 60%, chỉ còn một bước ngắn nữa là đạt mức làm giàu 90% để chế tạo đầu đạn hạt nhân.

Tổng thống Trump cho biết, việc loại bỏ năng lực vũ khí hạt nhân của Iran là một mục tiêu then chốt trong chiến dịch quân sự.

Theo các quan chức Mỹ, uranium của Iran được cho là đang được cất giữ tại các địa điểm quan trọng, bao gồm một đường hầm ngầm tại khu phức hợp hạt nhân Isfahan và một kho chứa tại Natanz.

Về phía Iran, nước này tuyên bố đã "giành chiến thắng" khi buộc Mỹ "phải đồng ý" với 10 điều kiện ngừng bắn do Tehran đưa ra. Các điều kiện này nhấn mạnh việc đảm bảo rằng Iran sẽ không bị tấn công lần nữa, Iran kiểm soát eo biển Hormuz, Mỹ rút quân khỏi khu vực, bồi thường cho Iran, chấp nhận các hoạt động làm giàu uranium của Iran, và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran.