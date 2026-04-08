Tổng thống Trump: Mỹ “chiến thắng 100%” trong cuộc chiến với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Chiến thắng hoàn toàn và trọn vẹn. 100%. Không còn nghi ngờ gì nữa”, ông Trump nói với hãng tin AFP trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại sau khi công bố lệnh ngừng bắn với Iran.

Khi được hỏi về uranium làm giàu của Iran, Tổng thống Mỹ tuyên bố kho vật liệu này “sẽ được xử lý một cách hoàn hảo, nếu không tôi đã không đạt được thỏa thuận”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng ca ngợi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran, gọi đây là một “chiến thắng” cho Mỹ.

“Đây là một chiến thắng cho Mỹ mà Tổng thống Trump và quân đội tuyệt vời của chúng ta đã làm được”, bà Leavitt viết trên mạng xã hội.

“Thành công của quân đội chúng ta đã tạo ra đòn bẩy tối đa, cho phép Tổng thống Trump và đội ngũ của ông tham gia vào các cuộc đàm phán khó khăn, từ đó tạo ra cơ hội cho một giải pháp ngoại giao và hòa bình lâu dài”, quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh.

Bà Leavitt khẳng định Tổng thống Trump đã “giúp mở lại eo biển Hormuz”.

“Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy thành công lợi ích của Mỹ và làm trung gian hòa giải hòa bình”, bà nói thêm.

Tổng thống Trump ngày 7/4 đăng thông báo trên mạng xã hội cho biết ông đã đồng ý dừng ném bom và tấn công Iran trong thời hạn 2 tuần.

Tổng thống Trump cho biết lý do ông quyết định tạm dừng tấn công Iran vì Mỹ “đã đạt được và vượt qua tất cả các mục tiêu quân sự, đồng thời đang tiến rất gần đến một thỏa thuận dứt khoát về hòa bình lâu dài với Iran cũng như hòa bình tại Trung Đông”.

Theo Tổng thống Trump, “hầu hết các vấn đề từng gây tranh cãi giữa Mỹ và Iran trước đây đã được hai bên thống nhất, nhưng thời hạn 2 tuần sẽ cho phép hoàn tất và ký kết thỏa thuận”.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 2 tuần và các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra tại Islamabad vào ngày 10/4.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng tuyên bố nước này đã giành chiến thắng lớn và đây là một “thất bại lịch sử” đối với Mỹ, cho rằng Washington đã buộc phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm của Tehran làm cơ sở cho các cuộc đàm phán.

“Chúng tôi đã nhận được đề xuất gồm 10 điểm từ phía Iran, và tin rằng đây là một cơ sở khả thi để tiến hành đàm phán”, ông Trump cho biết.

Kế hoạch 10 điểm của Iran được cho là bao gồm các cam kết của Mỹ về việc dừng các hành động gây hấn, Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz, chấp nhận việc làm giàu uranium của Iran, dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt Iran, chấm dứt các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), thanh toán bồi thường chiến tranh, rút ​​quân đội Mỹ khỏi khu vực và chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả chống lại Phong trào Kháng chiến Hồi giáo ở Li Băng.

Trước khi công bố lệnh ngừng bắn, Tổng thống Trump cảnh báo “cả một nền văn minh sẽ diệt vong, không bao giờ có thể được phục hồi nữa”, nếu Iran không đồng ý với yêu cầu của ông về việc mở lại eo biển Hormuz trước 20h ngày 7/4 (7h ngày 8/4 giờ Việt Nam).