Tổng thống Trump tuyên bố điều tàu bệnh viện đến Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Làm việc với Thống đốc tuyệt vời của Louisiana, Jeff Landry, chúng tôi sẽ cử một tàu bệnh viện tuyệt vời tới Greenland để chăm sóc nhiều người đang bị bệnh và không được chăm sóc ở đó. Tàu đang trên đường!!!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội ngày 21/2.

Ông Trump công bố kế hoạch này ngay trước khi chủ trì bữa tối với các thống đốc đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng.

Cả Nhà Trắng lẫn văn phòng ông Landry đều không phản hồi các câu hỏi về tuyên bố này, bao gồm việc liệu con tàu có được Đan Mạch hoặc Greenland yêu cầu hay không và những người bệnh nào cần được giúp đỡ.

Lầu Năm Góc cũng chưa đưa ra bình luận.

Tuần trước, Quốc vương Đan Mạch Frederik đã có chuyến thăm Greenland lần thứ hai trong vòng một năm, nhằm thể hiện sự đoàn kết với vùng lãnh thổ này trước nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump muốn mua hòn đảo.

Cuối tháng 1, Greenland, Đan Mạch và Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán nhằm giải quyết tình hình sau nhiều tháng căng thẳng trong liên minh NATO.

Bài đăng của ông Trump được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Chỉ huy Liên hợp Bắc Cực của Đan Mạch cho biết họ đã sơ tán một thành viên thủy thủ đoàn cần điều trị y tế khẩn cấp khỏi một tàu ngầm Mỹ ở vùng biển Greenland, cách thủ phủ Nuuk của Greenland 7 hải lý.

Chưa rõ ông Landry có liên quan gì đến sự việc này hay liệu bài đăng có liên hệ gì với vụ sơ tán hay không.

Hải quân Mỹ có 2 tàu bệnh viện là Mercy và Comfort, nhưng không chiếc nào được đặt tại Louisiana.