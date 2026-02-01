Tổng thống Trump tiết lộ kế hoạch của Mỹ với Iran

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Jacqui Heinrich của Fox News ngày 31/1, Tổng thống Donald Trump cho biết kế hoạch của Mỹ là đàm phán với Iran, đồng thời nói thêm rằng Washington kỳ vọng sẽ đạt được kết quả.

“Kế hoạch là Iran đang đối thoại với chúng tôi, và chúng tôi sẽ xem xét liệu có thể làm gì không, nếu không thì chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, ông Trump nói.

“Chúng tôi có một hạm đội lớn đang hướng đến khu vực đó, lớn hơn cả hạm đội chúng tôi từng có - và thực tế là vẫn còn - ở Venezuela”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump đồng ý với quan điểm rằng Iran sẵn sàng đàm phán, nhưng không rõ mục tiêu của Tehran là gì.

“Họ đang đàm phán, vì vậy chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Lần gần đây nhất họ đàm phán, chúng tôi muốn vô hiệu hóa vũ khí hạt nhân của họ, nhưng không hiệu quả. Sau đó, chúng tôi đã vô hiệu hóa nó bằng một cách khác, và chúng tôi chờ xem điều gì sẽ xảy ra", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ không chia sẻ chi tiết kế hoạch của nước này về Iran với các đồng minh vùng Vịnh.

"Chúng tôi không thể nói cho họ biết kế hoạch. Nếu tôi nói cho họ biết kế hoạch, điều đó cũng tệ như nói cho bạn biết kế hoạch - thậm chí có thể tệ hơn", ông nói trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Jacqui Heinrich.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố cả Washington lẫn Tehran đều không thể đạt được lợi ích gì từ một cuộc xung đột ở Trung Đông và điều này chỉ khiến toàn bộ khu vực thêm bất ổn.

"Iran chưa bao giờ và không tìm kiếm xung đột dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng xung đột không thể có lợi cho Iran, Mỹ, hay toàn bộ khu vực", ông nói trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập.

Ông Pezeshkian cũng hy vọng Washington đã nhận ra rằng không thể ép buộc Tehran đàm phán thông qua những lời đe dọa và gây sức ép.

"Rõ ràng là bất kỳ hành động gây hấn hay tấn công nào vào lãnh thổ của chúng tôi sẽ bị đáp trả một cách quyết liệt và mạnh mẽ, nhưng Iran vẫn tiếp tục tìm kiếm một giải pháp ngoại giao", ông nói thêm.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ đáp trả quyết liệt bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào nước này.

"Các cuộc tấn công hồi tháng 6 năm ngoái đã tạo ra cảm giác bất an sâu sắc ở Iran. Mỹ phải giải quyết vấn đề này nếu thực sự muốn có ngoại giao. Bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào cũng sẽ bị đáp trả mạnh mẽ và quyết đoán. Nếu một cuộc tấn công xảy ra, chúng tôi sẽ đáp trả bằng sự kinh hoàng, khốc liệt và vũ lực tối đa", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định “bất chấp tình hình hiện tại, ngoại giao vẫn là ưu tiên hàng đầu của Iran”.

Ngày 26/1, Tổng thống Trump tuyên bố một hạm đội khổng lồ của Mỹ đang tiến về Iran. Ông bày tỏ hy vọng Tehran sẽ quay trở lại bàn đàm phán và đạt được một thỏa thuận công bằng và bình đẳng, bao gồm việc xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại rằng, vào tháng 6/2025, Washington đã tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong chiến dịch Búa Đêm. Ông cảnh báo cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ vào Iran sẽ còn nghiêm trọng hơn.

Tehran đã đáp trả những tuyên bố của Tổng thống Trump bằng cách đe dọa tấn công toàn bộ cơ sở quân sự của Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông trong trường hợp có bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Iran.